Niste na Poljudu večeras? Pogledajte tko je, možda vidite neko poznato lice

Poljud je i ovoga puta pokazao koliko Hajduku znače europske utakmice. Više od sat vremena prije početka susreta tribine su se počele ozbiljno puniti, a oko stadiona stvarale su se velike gužve. Navijači su u bijelim dresovima i uz pjesmu pristizali sa svih strana, željni još jedne europske večeri pod svjetlima Poljuda.

Kako se bližio početak utakmice protiv ciparskog Pafosa, atmosfera je postajala sve užarenija. S tribina su odjekivale navijačke pjesme, vijorile su se zastave, a gotovo svaki slobodan sektor postupno se ispunjavao. Poljud je ponovno poprimio prepoznatljivu europsku kulisu, onu koja je kroz godine bila dodatni vjetar u leđa Bijelima.

Navijači vjeruju da upravo glasna podrška s tribina može biti jedan od ključnih faktora u lovu na pozitivan rezultat u prvoj utakmici 2. pretkola Europske lige. Momčad Gonzala Garcije tako će od prve minute imati snažan oslonac u gotovo ispunjenom Poljudu, koji je još jednom pokazao da europske večeri u Splitu imaju posebnu draž.