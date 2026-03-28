Niste gladni, ali stalno mislite o hrani? Svi pričaju o ovom fenomenu

Dugo se vjerovalo da je to stvar discipline. Ili navike. Ili, još gore, osobnih slabosti. Međutim, posljednjih godina znanost sve više ukazuje na nešto drugo - fenomen koji dobiva sve više pažnje i ima svoje ime: na engleskom "food noise", a na srpskom jednostavno - stalno razmišljanje o hrani.

Što je to?

To je stalan, nametljiv tok misli o hrani, koji nema izravne veze s fizičkom glađu. Za razliku od emocionalnog prejedanja, kada posežemo za hranom kao odgovor na stres ili tugu, ovdje je problem u samim upornim mislima. Poput radija koji je uvijek uključen, čak i kada ga pokušavaš ignorirati. Ono što dodatno komplicira stvar jest činjenica da se ta "buka" često javlja tamo gdje je najmanje očekujemo - kod ljudi koji godinama pokušavaju "držati stvari pod kontrolom", piše Nova.rs.

Restriktivne dijete, stalno propitivanje što je dopušteno, a što nije, te pritisak za postizanje određenog izgleda mogu dugoročno pojačati upravo ono što pokušavamo ušutkati. Umjesto slobode, dobivamo još više misli o hrani.

Stoga ne čudi što mnogi ovaj osjećaj opisuju kao začarani krug koji utječe na svakodnevni život - otežava koncentraciju, kvari uživanje u malim stvarima i često dovodi do epizoda prejedanja, nakon čega slijedi poznati osjećaj krivnje. Problem nije samo u onome što jedemo, već i u tome koliko nas ta tema mentalno zaokuplja.

Upravo zbog toga, ova pojava i pitanje kako je se riješiti postali su predmet brojnih istraživanja. Jedno od najnovijih je studija u Sjedinjenim Državama koja je pratila iskustva 550 ljudi koji koriste terapiju na bazi semaglutida za kontrolu tjelesne težine. Riječ je o aktivnoj tvari koja djeluje na centre u mozgu odgovorne za osjećaj sitosti i regulaciju apetita. Rezultati su pokazali značajno smanjenje intenziteta ove mentalne "buke": broj ljudi koji su tijekom dana prijavili stalne misli o hrani smanjio se za 46 posto, dok je udio onih koji su imali negativan utjecaj na svoj svakodnevni život pao sa 60 posto na 20 posto.

Istodobno, gotovo dvije trećine ispitanika naznačilo je poboljšanje mentalnog blagostanja, a velika većina usvojila je i zdravije navike, što dodatno pomiče fokus sa same tjelesne težine na širu sliku odnosa prema hrani i vlastitom tijelu.

Suvremene terapije koje djeluju na centar za apetit

U tom kontekstu sve se više raspravlja o suvremenim terapijskim pristupima koji djeluju upravo na te mehanizme. Semaglutid kao jedan od njih koristi se u liječenju pretilosti kao dio šireg, medicinski vođenog pristupa koji uključuje i promjene u životnim navikama.

Semaglutid za liječenje pretilosti pod nazivom "Vigovi" registriran je u Srbiji od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, a u najnovijem izdanju Nacionalnog vodiča za dobru kliničku praksu "Liječenje pretilosti" Ministarstva zdravstva naveden je kao inovativni lijek za liječenje pretilosti.

"Postoje brojne prepreke s kojima se suočavaju osobe s pretilošću u svojim nastojanjima da smanje tjelesnu težinu, a uporno i stalno razmišljanje o hrani jedna je od njih. Bezbroj puta čujete: "Umrijet ću gladan i debeo", objašnjavajući kako to razmišljanje o hrani na njih stavlja najveći teret i potiče osjećaj gladi. Zato je važno da lijek utječe na centre u mozgu koji reguliraju apetit i osjećaj sitosti, jer je to način da se prekine začarani krug stalnih misli o hrani i lakše uspostavi zdravije navike“, objašnjava dr. Irena Đorđević i naglašava da "lijek nije samostalno rješenje, već se primjenjuje isključivo uz preporuku i nadzor liječnika, unutar jasno definiranih indikacija, kao dio sveobuhvatnog pristupa zdravlju i promjeni životnih navika. Za one kojima je potrebno uvođenje lijeka, kada on u početku pomaže u prekidu ovog začaranog kruga, moguće je uspostaviti nove, zdrave navike. Kada ljudi prepoznaju moć tih novih navika i počnu uživati ​​u blagodatima promjene, to postaje velika motivacija za održavanje novog načina života".

Važno je imati na umu da se lijek izdaje samo na liječnički recept. Kao i svi inovativni lijekovi registrirani u Europskoj uniji i Srbiji, semaglutid za liječenje pretilosti u prvih pet godina registracije ima oznaku za dodatno praćenje (▼), što je zajednički standard koji osigurava brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija u prvim godinama upotrebe.

Najvažnija promjena je u načinu razmišljanja

Međutim, možda najvažnija promjena je ona u načinu razmišljanja. Ako imate osjećaj da stalno razmišljate o hrani, to ne znači da radite nešto krivo - možda samo prvi put prepoznajete fenomen koji sada ima svoje ime. A kada nešto ima ime, lakše ga je razumjeti i, što je još važnije, promijeniti.