Ništa od velike invazije Torcide na Gibraltar? Hajdukovi navijači suočeni s velikim ograničenjem, evo u čemu je problem

Hajduk u četvrtak, 5. studenog, gostuje kod Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige. Utakmica se igra u Gibraltaru, gdje bi se, s obzirom na Hajdukovu navijačku bazu i atraktivnost gostovanja, mogao očekivati velik broj hrvatskih navijača. Međutim, domaćin je uveo posebna pravila prodaje ulaznica koja će im znatno otežati dolazak na stadion.

Lincoln Red Imps objavio je da se ulaznice za domaće sektore mogu kupiti isključivo uz predočenje važeće gibraltarske osobne iskaznice ili britanske putovnice. Gostujući navijači, uključujući Hajdukove, ulaznice moraju nabaviti preko svojeg kluba. To znači da hrvatski navijači ne mogu jednostavno otputovati u Gibraltar i ondje kupiti ulaznicu za utakmicu. Bez ulaznice iz gostujućeg kontingenta, koju će distribuirati Hajduk, ne mogu računati na ulazak na stadion, piše Index.

Koliko će Hajduk dobiti ulaznica?

Utakmica se igra na Europa Point Stadiumu, koji ima približno 2100 mjesta. Lincoln ondje privremeno igra domaće utakmice dok traje izgradnja novog stadiona na lokaciji nekadašnje Victorije. Prema UEFA-inom pravilniku Konferencijske lige, domaćin mora gostujućim navijačima osigurati najmanje pet posto odobrenog kapaciteta stadiona.

U slučaju Europa Pointa to bi, prema okvirnom kapacitetu, značilo nešto više od stotinu ulaznica. Međutim, pet posto predstavlja minimum, a ne najveći dopušteni broj gostujućih ulaznica. Lincoln može gostujućem klubu ustupiti i znatno veći kontingent.

To se dogodilo prije samo nekoliko dana, kada je na istom stadionu gostovao nizozemski Twente. Za njegove navijače bilo je osigurano 420 mjesta u gostujućem sektoru. Zasad nema javno potvrđene informacije o tome koliko će ulaznica dobiti Hajduk. Moguće je da kontingent bude sličan onome koji je dobio Twente, ali to još nije potvrđeno.

Navijači ne bi trebali rezervirati put bez osigurane ulaznice

Lincoln je pravila objavio još 9. listopada. Ulaznice za domaće sektore prodaju se osobno u dvorani Tercentenary Sports Hall kod Victoria Stadiuma, uz obvezno predočenje odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta. Za gostujuće navijače vrijedi potpuno drukčija procedura. Lincoln će Hajduku dodijeliti službeni kontingent, a splitski klub bit će zadužen za njegovu raspodjelu i prodaju.

S obzirom na ograničen kapacitet stadiona i očekivani interes, jasno je da neće svi zainteresirani navijači moći doći do ulaznice. Za sada nije objavljeno kako će Hajduk raspodijeliti svoj kontingent. Zbog toga bi navijači koji planiraju putovanje trebali pričekati službene informacije Hajduka i potvrdu da mogu kupiti ulaznicu prije nego što potroše novac na avionske karte i smještaj.

Putovanje u Gibraltar samo po sebi nije zabranjeno, ali dolazak na odredište ne znači i mogućnost ulaska na utakmicu. Za razliku od nekih drugih europskih gostovanja, gdje navijači mogu kupovati ulaznice i za domaće tribine, Lincoln je tu mogućnost izričito ograničio. Hajduk će tako u Gibraltaru moći imati podršku svojih navijača, ali u unaprijed ograničenom broju.

Hajduk traži pobjedu za prolaz

Hajduk je odlično otvorio ligašku fazu Konferencijske lige. U prva dva kola pobijedio je Ajax na Poljudu 2:1 i švicarski Thun u gostima 1:0, pa sa šest bodova zauzima osmo mjesto među 36 klubova. Nakon gostovanja kod Lincolna 5. studenoga, Hajduk će do kraja ligaške faze odigrati još tri utakmice.

Na Poljudu će 26. studenoga ugostiti belgijski Sint-Truidense, a 10. prosinca danski Nordsjælland. Natjecanje će zaključiti 17. prosinca gostovanjem kod danskog Midtjyllanda. Prvih osam momčadi izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati dodatne utakmice za prolazak.

U prijašnjim sezonama je osam osvojenih bodova značilo siguran plasman među 24 najbolje momčadi pa je jasno da Hajduk protiv Lincolna praktično može osigurati nastavak europske sezone i u sljedećoj godini. Pobjedom bi upisao savršen start u tri utakmice pa bi si tako otvorio i ozbiljnu mogućnost da se plasira među osam najboljih i time osigura izravan plasman u osminu finala.