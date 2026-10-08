Ništa od početka suđenja Kerumu za prijetnje 'čupanja gučka': Podnio zahtjev za izuzeće sutkinje zbog pristranosti!

Ništa od početka suđenja u 'slučaju gučak'! Ponovno je zatraženo izuzeće uredujuće sutkinje, ovaj put zbog sumnje u objektivnost.

U pitanju je kazneni postupak protiv bivšeg gradonačelnika Splita i šefa Hrvatske građanske stranke Željka Keruma koji je zaprijetio Bojanu Ivoševiću 'čupanjem gučka'. Sve se odigravalo još sredinom 2020. godine kada je Ibišević još bio prvenstveno aktivist. Tek nešto kasnije je postao dogradonačelnik Splita u mandatu Ivice Puljka, a Keruma je nazvao 'malignim tumorom Grada Splita', na što je Kerum uzvratio prijetnjom. Da će mu iščupati gučak...

No dobro, već nekoliko puta je trebalo započeti suđenje u ovom slučaju, promijenilo se nekoliko sutkinja u radu na predmetu, a ovaj put je adut iz rukava izvukao Kerumov branitelj Željko Gulišija.

-Podnijeli smo 12. kolovoza 2021. godine kaznenu prijavu protiv Bojana Ivoševića zbog kaznenog djela po točki 325. st. 4 KZ-a, a to je javno poticanje na mržnju. Postoji i anonimna kaznena prijava za isto djelo. Odluku o odbačaju te kaznene prijave ste donijeli vi 24siječnja 2022. kao zamjenica na Općinskom državnom odvjetništvu. Rješenjem o odbačaju je trebao platiti sedam tisuća kuna. A i pitanju je njegova prijetnja židovu Robertu Brandlomu te vrijeđanje i prijetnje židovskom narodu, a naveo je i kako je 'prosječni Hrvat seljačina i ustaša'. Stoga smatramo kako ne možete biti objektivni i ovom predmetu, bilo u korist oštećenika ili okrivljenog. - iznio je svoj stav odvjetnik Gulišija.

Tako je slučaj odgođen na neodređeno dok predsjednik splitskog Općinskog suda na odluči o zahtjevu za izuzeće sutkinje.

U međuvremenu kod iste sutkinje se očekuje početak postupka u jednom drugom slučaju gdje je optužen - Ivošević! Također zbog prijetnji, ovaj put novinarkama i urednicama Slobodne Dalmacije. Jedne nedjelje popodne je još kao dogradonačelnik nazvao redakciju nezadovoljan napisima u tiskovini, no detalje o tom slučaju donijet ćemo kad dođe vrijeme... Kako je sam najavio u statusu, Ivošević u tom slučaju neće tražiti izuzeće niti biti bolestan, 'pristupit će sudu kako bi dokazao svoju nevinost'.