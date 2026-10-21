Ništa od okupljanja komunista na Filozofskom fakultetu! Uprava zabranila skup, evo što je poručila studentima

Uprava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odlučila je uskratiti odobrenje za održavanje događaja pod nazivom „Meet the Communist“ (Upoznaj komunista), koji je bio najavljen za srijedu, 21. listopada, u 18 sati. Odluka je studentima priopćena elektroničkom poštom u utorak navečer, manje od 24 sata prije planiranog okupljanja, nakon što je događaj izazvao brojne reakcije u akademskoj zajednici i hrvatskoj javnosti.

Program je najavio Klub studenata Filozofskog fakulteta (KSFF), a u njegovoj provedbi trebao je sudjelovati Revolucionarni komunistički savez (RKS). Prema studentskoj najavi, cilj okupljanja bio je upoznavanje s marksističkim idejama te razgovor o komunizmu, kapitalizmu, revoluciji, znanosti i filozofiji. Posjetiteljima je trebala biti dostupna i komunistička literatura, a planirana je mogućnost razgovora s pripadnicima Saveza.

Uprava zatražila objašnjenja, ali odgovori nisu stigli

Nakon objave programa Fakultet je, prema službenoj obavijesti upućenoj studentima, zaprimio brojne upite i reakcije, među kojima su bili i zahtjevi za uključivanje policije te sigurnosno-obavještajnih službi.

Uprava je zbog toga od Kluba studenata zatražila dodatne informacije o organizatorima, govornicima, sadržaju programa i planiranim aktivnostima. Međutim, kako navode iz Fakulteta, traženo očitovanje nije dostavljeno.

Uprava je potom proučila javno dostupne informacije o Revolucionarnom komunističkom savezu i njegovim političkim ciljevima. U obavijesti ističu da se Savez zalaže za revolucionarnu promjenu postojećeg političkog sustava, ukidanje državnih institucija te stvaranje revolucionarne komunističke partije.

Posebno su izdvojili činjenicu da organizacija kao jedan od svojih ciljeva navodi političko okupljanje mladih, pridobivanje novih članova i širenje djelovanja na fakultete.

„Fakultet ne može biti poligon za političko regrutiranje“

Uprava je naglasila da Filozofski fakultet mora ostati mjesto slobodnog izražavanja stavova, akademskih rasprava i kritičkog preispitivanja društvenih ideja, uključujući one koje odstupaju od prevladavajućih političkih uvjerenja.

Međutim, smatraju da postoji jasna razlika između akademske rasprave o određenoj ideologiji i korištenja fakultetskih prostora za organizacijsko širenje političkih pokreta.

Upravo je to, uz nedostavljanje zatraženog očitovanja, bio ključni razlog odluke da se skup ne odobri. Iz Uprave poručuju da je njihova odgovornost osigurati zakonito korištenje fakultetskih prostora i sigurnost sudionika.

Političke reakcije počele su i prije odluke Fakulteta

Najavljeni skup izazvao je pozornost i izvan akademske zajednice. Među onima koji su javno reagirali bio je saborski zastupnik stranke DOMiNO Igor Peternel, koji je propitivao odnos institucija prema različitim političkim i ideološkim okupljanjima.

Peternel je u svojoj objavi spomenuo žrtve komunističke represije te se obratio ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, postavivši pitanje hoće li policija prema organizatorima ovog skupa postupati na način na koji postupa prema sudionicima drugih spornih javnih okupljanja.

Njegovu reakciju Dalmacija Danas prenijela je ranije tijekom utorka, prije nego što je javnosti postala poznata odluka Uprave Filozofskog fakulteta.

Rasprava o komunizmu nije zabranjena, ali ovaj skup neće se održati na Fakultetu

Važno je naglasiti da odluka zagrebačkog Filozofskog fakulteta ne predstavlja opću zabranu rasprave o komunizmu, marksizmu ili drugim političkim idejama. Riječ je o odluci da se konkretan program, s najavljenim organizatorima i sadržajem, ne može održati u fakultetskim prostorima.

Cijeli slučaj otvara pitanje gdje završava akademska sloboda i počinje političko organiziranje u javnim visokoškolskim ustanovama. Sveučilišta su tradicionalno mjesta na kojima se proučavaju i propituju različite ideologije, no istodobno uprave fakulteta odlučuju o uvjetima korištenja prostora i odgovorne su za njihovo zakonito funkcioniranje.

Za sada nije poznato hoće li organizatori pokušati održati program na drugoj lokaciji niti hoće li se naknadno očitovati o odluci Fakulteta.

Ono što je izvjesno jest da se najavljeni događaj „Meet the Communist“ u srijedu neće moći održati u prostorima zagrebačkog Filozofskog fakulteta.