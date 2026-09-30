Ništa od novog stadiona? Evo što je Plenković rekao o Poljudu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je u Splitu govorio o budućnosti stadiona na Poljudu, jednom od pitanja koje posljednjih mjeseci izaziva velik interes splitske javnosti i navijača Hajduka.

Plenković je u Split stigao povodom obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije i svečane sjednice Županijske skupštine u Hrvatskom narodnom kazalištuNakon sjednice novinari su ga pitali upravo o Poljudu i mogućnosti njegove rekonstrukcije odnosno izgradnje novog stadiona.

Premijer je pritom naglasio da su Poljud i Maksimir proglašeni sportskim objektima od nacionalnog značaja, što podrazumijeva i sudjelovanje države u investicijama.

– Kada je riječ o Poljudu i Maksimiru, to su dva objekta sportske infrastrukture koje smo proglasili objektima od nacionalnog značaja. Nacionalni značaj znači da će hrvatska Vlada sudjelovati u investicijama vezanim za oba stadiona – kazao je Plenković.

Vlada će pomoći i oko Brodarice

Otkrio je i što je dogovoreno s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom.

– Dogovorili smo s gradonačelnikom Šutom, ministrom Glavinom i ministrom Ćorićem da će hrvatska Vlada financijski pomoći Gradu Splitu. Prvo, da se uredi stadion na Brodarici koji bi mogao biti korišten za vrijeme radova koji se odnose na stadion na Poljudu, kao stadion na kojem bi mogao nastupati Hajduk – rekao je.

Vlada će, prema njegovim riječima, pomoći i obnovu Gripa te stavljanje Spaladium Arene ponovno u funkciju. Split je pritom nazvao „perjanicom hrvatskog sporta“, ističući broj olimpijaca i velike uspjehe splitskih sportaša.

Što će biti s Poljudom?

Najzanimljiviji dio uslijedio je kada se Plenković izravno osvrnuo na postojeći stadion.

Kazao je da postoji povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka koje je dobilo zadatak ispitati stanje Poljuda.

– Ono što mi želimo, kao što želimo lijep, kvalitetan stadion u Maksimiru, želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje, u Hrvatskoj zasigurno daleko najljepši. Detalje o tome donijet će struka – rekao je Plenković.

Dodao je da je njegova poruka da se procesi moraju ubrzati te da se ono što zahtijeva hitnu sanaciju mora riješiti zbog sigurnosti.

A što je sa zahtjevom za potpuno novi stadion?

Novinari su Plenkovića potom suočili sa stavom prema kojem rekonstrukcija Poljuda neće biti dovoljna da bi stadion zadovoljio standarde modernih nogometnih arena te su ga pitali i o mogućnosti potpuno novog stadiona.

Premijer je tu napravio jasnu razliku između situacije u Zagrebu i one u Splitu.

– Mislim da je ogromna razlika. U Zagrebu imamo predloženi projekt novog stadiona koji se očito ne sviđa 80 posto ljudi koji vole nogomet i koji u tom rješenju nisu našli ono što su očekivali. Što se tiče stadiona na Poljudu, želi li netko novi ili se nekome sviđa Poljud, ja još nisam čuo nikoga da mu se Poljud ne sviđa – rekao je.

Na dodatnu opasku novinara da pitanje nije samo estetika nego i funkcionalnost stadiona, Plenković je ponovno naglasio da će konačan odgovor dati stručnjaci.

– Ono što je bitno jest da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion bude osuvremenjen, da bude po najvišim standardima nogometnih stadiona. Ovo je stadion koji se gradio za Mediteranske igre u Splitu, danas ima godina koliko ima, a u njega nije bilo baš previše ulaganja u smislu konstrukcije i svega. Zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti – kazao je.

Zaključio je porukom koja će posebno zanimati Hajdukove navijače:

– Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.