Dino Merlin ipak neće nastupiti na ovogodišnjem splitskom Adventu. Nakon višednevnih polemika o cijeni njegova koncerta, reakcija javnosti i političkih rasprava, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na konferenciji za medije objavio je da Grad Split neće potpisati ugovor s popularnim bosanskohercegovačkim glazbenikom.

Koncert Dina Merlina posljednjih je dana bio jedna od glavnih tema u Splitu. Raspravljalo se o visini njegova honorara, troškovima organizacije i opravdanosti izdvajanja javnog novca za veliki glazbeni događaj. Polemike su dodatno potaknule usporedbe troškova koncerta s potrebama splitskog zdravstva, posebice nabavom PET/CT uređaja za KBC Split.

Nakon brojnih reakcija gradonačelnik je odlučio prekinuti nagađanja i objaviti konačnu odluku.

„Ugovor s Merlinom neće se zaključiti”

„S obzirom na to da je javnost iskazala ogroman interes, donio sam odluku da se neće potpisati ugovor s Merlinom”, izjavio je Šuta.

Otkrio je i da su Merlinovi menadžeri ponudili sudjelovati u financiranju dijela produkcije.

„Menadžeri Merlina ponudili su da će sponzorirati dio produkcije, oko 80 tisuća eura. S obzirom na to da je javnost dezinformirana, donio sam odluku da se ugovor s Merlinom neće zaključiti”, kazao je gradonačelnik.

Šuta: „Koncert bi koštao 140 tisuća eura”

Gradonačelnik se osvrnuo i na iznose koji su posljednjih dana izazvali brojne reakcije.

„Što se tiče koncerta Dina Merlina, ključno je nekoliko stvari. Kada je sve izašlo u medijskom prostoru, bilo je u kontekstu koncerta ili PET/CT-a. Naravno da sam ja za PET/CT, ali važno je sagledati koncert. Grad Split ulaže u KBC Split, ali nismo nadležni za nabavu PET/CT-a”, rekao je Šuta.

Pojasnio je i strukturu najavljenih troškova.

„Koncert, kako smo ga najavili, koštao bi 140 tisuća eura. Trošak produkcije odnosio se na tri izvođača – Merlina, Jozinovića i Rozgu”, kazao je.

„Cilj nam je da Split ima najbolji Advent”

Na početku konferencije Šuta je naglasio da gradska vlast, prema njegovim riječima, nije skrivala informacije o troškovima organizacije Adventa.

„Danas smo sazvali konferenciju za medije na temu Adventa u Splitu. Ni u jednom trenutku nismo izostavili nijednu informaciju, javno smo prezentirali sve troškove. Dali smo procjene i projekcije, ne konačne iznose”, poručio je.

Dodao je kako je cilj gradske vlasti organizirati što kvalitetniji adventski program.

„Cilj nam je da Split ima najbolji Advent. Znamo kako se dosad gledalo na Split i splitski Advent i koliko drugi gradovi troše. Činjenica je da građani imaju točne i provjerene informacije”, rekao je gradonačelnik.

Odlukom da se ugovor s Dinom Merlinom neće potpisati završena je višednevna neizvjesnost oko njegova najavljenog nastupa. Ostaje vidjeti hoće li Grad Split predstaviti zamjenskog izvođača i kako će ova odluka utjecati na konačni program ovogodišnjeg Adventa.