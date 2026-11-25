Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice jednoglasno je prihvatilo žalbu na imenovanje Dijane Zadravec za pročelnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Natječaj je poništen, potvrdila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Odluka je donesena nakon rasprave na sjednici Upravnog vijeća, a njome je zaustavljen postupak u kojem je ravnatelj bolnice Davor Vagić 28. listopada izabrao Zadravec za čelnicu Zavoda. Na tu se odluku žalio jedan od radiologa. Očekuje se da će predsjednik UV-a prof. Srećko Krznarić i ravnatelj KBC-a Davor Vagić uskoro reći više o svemu, piše Večernji list.

Slučaj je izazvao ozbiljne potrese u bolnici. Nakon imenovanja Zadravec ukupno 18 radiologa iz Vinogradske zatražilo je odlazak iz ustanove. Prema ranijim izvještajima, njih 11 predalo je redovite otkaze, dok je sedam zatražilo sporazumni prestanak radnog odnosa. Među liječnicima koji su najavili odlazak bili su i radiolozi važni za rad Klinike za tumore te intervencijsku radiologiju.

Nezadovoljstvo je iskazano i među radiolozima u Draškovićevoj, koji su tražili povratak svojeg odjela pod okrilje Klinike za traumatologiju, uz upozorenje da bi u suprotnom mogli napustiti bolnicu. Kao moguće rješenje spominjala se reorganizacija radiologije i podjela zajedničkog Zavoda na više manjih jedinica.

Zadravec se takvom prijedlogu usprotivila. U pismu premijeru Andreju Plenkoviću, ministrici Hrstić, ravnatelju Vagiću i članovima Upravnog vijeća tvrdila je da cilj reorganizacije nije bolja skrb za pacijente, nego očuvanje privilegija dijela radiologa i sprečavanje njezina imenovanja. U ponedjeljak je ministrici poslala i novo pismo, u kojem je iznijela optužbe o sukobu s bolničkom upravom i navodnim nepravilnostima u javnoj nabavi.

Ministrica Hrstić danas je komentirala i najavljene odlaske liječnika, istaknuvši da probleme treba rješavati uprava bolnice. "Ako se radi o organizaciji rada, vjerujem da će ravnatelj o tome informirati i da će se problem riješiti, kao svaki drugi. Ne bih voljela vjerovati da se radi o trendu. Ne radi se o samim liječnicima, nego sekundarnoj informaciji. Ako postoje problemi i nesuglasice, trebao bi ih riješiti menadžment bolnice", izjavila je Hrstić.

Inače, ovo nije prvi poništeni natječaj za čelno mjesto radiologije. Na prvom natječaju bila je izabrana Gordana Ivanac iz KB-a Dubrava, no postupak je poništen u srpnju nakon žalbe Dijane Zadravec.

Novi natječaj raspisan je u kolovozu, a završio je izborom Zadravec krajem listopada. Iz KBC-a su prošlog tjedna, nakon zaprimanja sedam zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa, poručili da svi radiolozi i dalje rade te da nema organizacijskih poteškoća u radiološkoj službi.