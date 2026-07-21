Ništa od Hajdukovog transfera. Ekong pao na liječničkom

Emmanuel Ekong (24) ipak neće doći u Hajduk. Bivši krilni napadač Istre trebao je doći na posudbu iz švedskog Malmoa. Preostali su još bili samo završni detalji te je Ekong stigao na liječnički pregled, ali ga nije prošao te je Hajduk odustao od transfera, potvrđeno je Indexu.

Ekong je u Istri igrao na posudbi iz Empolija tijekom sezone 2023./24, a potom se vratio u matični klub koji ga je prodao u Malmö za odštetu od milijun eura. Iako sa švedskim klubom ima ugovor do prosinca 2029. godine, navodno je nezadovoljan svojim statusom te je htio doći u Hajduk.

Učinak u Hrvatskoj

Ovaj igrač primarno pokriva poziciju lijevog krila, ali može igrati na svim pozicijama u prednjoj liniji. Za Istru je odigrao 22 utakmice, u kojima je postigao tri pogotka i upisao tri asistencije. Nije igrao pod vodstvom Gonzala Garcije, već je u Istri bio tijekom mandata Davida Catale i Paola Tramezzanija.

Splićani su ga htjeli dovesti jer im trebaju brzina, okomitost, igra jedan na jedan, napadanje prostora i traženje završnice s krilne pozicije. To je profil koji Hajduku trenutačno jasno nedostaje.

Hajduk je nakon odlaska Ante Rebića i Ikera Almene ostao tanak na krilnim pozicijama. Na početku sezone na krilu je morao igrati Dario Melnjak, što dovoljno govori o stanju kadra.