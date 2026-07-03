Ništa od čuda u posljednjim sekundama, Hrvatska ima za čim žaliti

Hrvatska reprezentacija s Portugalom je odmjerila snage u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Pobjednika ovog susreta čeka ogled s sa Španjolskom. Izbornik Dalić odučio se za isti sastav kao protiv Gane.

S tribina se čuje „Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati.“ U 3. minuti Vlašić je dobro dodao na rub kaznenog prostora za Budimira, ali udarac nije bio snažan. U 4. minuti velika opasnost pred hrvatskim golom, Mendes je sjajno dodao u dubinu za Leaoa koji je poslužio Fernandesa, no uz Livakovića se hrvatska zadnja linija uspjela obraniti. Leao je i u 7. minuti zaprijetio centaršutom, Livaković je boksao tu loptu, a nakon kornera je Cancelo pucao iznad gola. U 9. minuti Neto je opasno ubacio, lopta je preletjela Livakovića, ali i prošla pored gola. Vlašić je u 10. minuti ciljao Budimira, koji nije uspio dobro zahvatiti loptu glavom.

U 12. minuti Ronaldo je iz slobodnog udarca pogodio živi zid. Mendes je u 16. minuti izveo korner, a Veiga je ostao sam na skoku, lopta je otišla malo iznad gola. Dias je potom požutio. Petar Sučić izborio je slobodan udarac u 18. minuti, ali Modrićev je ubačaj očišćen. Portugal izrazito dominira i steže obruč oko hrvatskog šesnaesterca. Nakon centaršuta Mendesa odlično se snašao Pongračić. U 29. minuti Pongračić je uputio odličnu dugu loptu na Vlašića, ali sudac je označio zaleđe. Cancelov je opasan ubačaj potom išao na Ronalda, velika sreća za Hrvatsku što ga je propustio.

U 33. minuti opet velika opasnost za hrvatski gol, ali Fernandes nije uspio svladati Livakovića. Baturina je zatim krenuo u kontru, sudac se pri njegovu padu nije oglasio. U 37. minuti Livaković je pokupio prizemni Cancelov centaršut. U 42. minuti Hrvatska je napadala, igrači padali, bez sudačke reakcije – blago rečeno neujednačen kriterij. U prvoj minuti nadoknade prvoga poluvremena Leaov je volej bio neprecizan. To je ujedno bila posljednja prilika u prvome poluvremenu.

Budimira je u nastavku zamijenio Matanović. Perišić je odmah u prvom portugalskom napadu morao reagirati na opasan ubačaj Mendesa. U 47. minuti Sučić se odlučio na povratnu loptu sredinu umjesto na udarac, ali Portugalci su bili prvi na lopti. U 48. minuti odlična prilika za Hrvatsku, Kovačić prolazi svoga čuvara i gađa bliži kut, Costa nogom izbacuje u vanjski dio mreže. Vlašićev prizemni udarac u 49. nije bio precizan.

U 53. minuti Perišić zabija za 1:0! Stanišićeva je lopta preskočila Matanovića, a Perišić se s lijeve strane namjestio na udarac, neobranjiv za Costu. U 56. minuti kratka euforija, Vlašić je zatresao mrežu, ali iz zaleđa. U 58. minuti s druge strane nečuvani Leão pogađa gredu. U 59. minuti Sučić je snažno opalio, Costa je spasio svoj gol. Modrić je spriječio Vitinha u stvaranju kontre i zaradio žuti karton. U 61. minuti Ronaldo je efektno prebacio Livakovića, ali sudac je podigao zastavicu.

Kod Portugala su uslijedile četiri izmjene, ušli su Silva, Semedo, Ramos i Conceição. Hrvatska opasno živi kod prekida, a uslijedila je i provjera potencijalnog jedanaesterca za Portugal zbog Vlašićeva povlačenja, koja je naposljetku rezultirala udarcem s bijele točke u 67. minuti. Ronaldo je u 68. minuti zabio za 1:1. Mario Pašalić potom je zamijenio Baturinu. U 75. minuti dvije nevjerojatne šanse Kovačića, prvo je pogodio vratnicu, a u drugom mu je pokušaju Costa sjajno obranio volej. U 77. minuti Matanović je nakon driblinga pogodio Costu u glavu i izborio korner.

U 80. minuti Sučić trese portugalsku mrežu nakon sjajne dubinske lopte Kovačića, ali pomoćni sudac pokazuje zaleđe. Ronalda je potom zamijenio Ruben Neves. Leaov centaršut u 85. preletio je suigrače. U 87. minuti još jedan opasan korner Portugala, ali nitko nije zahvatio ubačaj. U 89. minuti Sučić je sjajno prošao po lijevoj strani, a Pašalićev je udarac glavom prošao malo pored gola. U drugoj minuti sudačke nadoknade Gvardiol je zamijenio Vlašića. U 4. minuti sudačke nadoknade Leao je uputio odličan centaršut, a Ramos je bio najviši u skoku za vodstvo Portugala 2:1.

Iz igre je izišao Kovačić, a ušao Kramarić. Perišić je u 9+6 ciljao Pašalića koji nije uspio uputiti dobar udarac. Perišić je zaradio žuti karton zbog prekršaja na Diasu.

U 13. minuti sudačke nadoknade Hrvatska zabija, Gvardiol se najbolje snašao u gužvi, ali suci provjeravaju zaleđe Pašalića i naposljetku je poništen gol i uništena zadnja nada za 2:2 i produžetke. Nakon infarktne završnice Portugal prolazi dalje s 2:1.

HRVATSKA: Livaković; Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir.

PORTUGAL: D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leão - Ronaldo.

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