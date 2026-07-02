Ništa ne prepušta slučaju: Kerum za novinare pripremio govor na blokiću

Kerum je jutros sazvao splitske novinare i rekao da ga se politički progoni. Nakon mnoštva tekstova o njegovom restoranu Pršut koji ovih dana izlaze na portalu Telegram i jučerašnje presude, Kerum kaže da je spreman potražiti i politički azil.

"Stranka je sve prihode usmjerila prema potrebitima, siromasima, penzionerima. Kao gradonačelnik nisam napravio nikakav trošak gradu, nisam jeo, pio, spavao na račun grada. Napravio sam velike stvari za grad koje će ostati vječno, kao što je križ na Marjanu. Na to sam najviše ponosan i neki ljudi i dušmani to ne vole. Nadam se da neće doći neki dušmani koji će taj križ maknuti", kazao je. Kerum je ustvrdio i da, dok je bio gradonačelnik, nije primao plaću, nego ju je, kako kaže, davao potrebitom građaninu.

"Kada sam bio gradonačelnik, svoju plaću nisam primao, nego sam davao cjelokupnu plaću gospodinu Jakovu koji je bio potrebit. To tadašnja tajnica iz Grada Splita zna", rekao je Kerum.

Za konferenciju za medije pripremio se svim snagama, pa je u jednom trenutku uhvaćen kako čita natuknice za govor. Govor je napisan bez računala, popravljan crvenom kemijskom olovkom, a za tu potrebu je iskoristio blokić od Županijskih cesta Split.