"Nismo ni sekunde razmišljali": Grad Kaštela nagradio mladiće koji su spasili ženu iz mora

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović upriličio je prijem za trojicu mladića - Žarka Janevskog, Marina Božinovića i Mihaela Baruna—koji su brzom i hrabrom reakcijom na plaži u Kaštel Gomilici, proteklog vikenda spasili stariju ženu od utapanja. Gradonačelnik im je tom prilikom uručio službenu zahvalu i nagradu za nesebičan čin te istaknuo važnost ovog dobrog djela.

- Ovakav hrabri čin zaslužuje sve pohvale, ali nažalost danas ima malo empatije pa je stoga ovaj čin dobio toliku medijsku pozornost. Drago mi je što ste na ovaj način pokazali koliko je važno pomoći nekome i tim činom postali poticaj svima nama da pomognemo ljudima koji se zadese u nevolji. Još jednom vam zahvaljujem na hrabrom pothvatu te se nadam kako ćete i dalje širiti dobra djela, kazao je Ivanović.

Pročelnica Antonia Kljaić, također je čestitala hrabrim momcima i pohvalila njihov čin i spremnost da pomognu ljudima u nevolji.

Momci, nenaviknuti na medijsku pažnju stidljivo su odgovarali na pitanja novinara, ali su istaknuli da bi sve isto ponovili bez puno razmišljanja. Naglasili su kako su iznenađeni tolikim medijskim interesom jer se ne smatraju junacima, nego običnim skromnim momcima koji su se samo tu zadesili i pomogli gospođi u nevolji.

Kako smo već pisali ova trojica mladića u subotu su spasila život sumještanki koja se na plaži Torac u Kaštel Gomilici, ispred beach bara ''Ego'' počela utapati.

- U prvi tren nismo ni shvatili ozbiljno dok se cijela plaža nije uskomešala, pa smo na pučini ugledali žena koja pluta na leđima i panično udara rukama. Nismo ni sekunde razmišljali, samo smo se pogledali, skočili u more i za par sekundi stigli do nje. Gospođa je operirana, ima više operacija, kako smo kasnije saznali, okrenula se na leđa, noge su joj otkazale i uhvatila ju je panika. Vukli smo je do obale, borili se s valovima i strujom, ali na kraju se sve dobro završilo, ispričali su nam jučer ovi hrabri momci.

Junaci naše priče vratili su se svom životu, ali herojski čin ostaje upisan kao lijepa vijest koja nam izmami osmijeh. U vremenu kad čitamo samo negativne vijesti, ovakav herojski pothvat zaslužuje svaku pohvalu.