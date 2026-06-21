"Nismo građani drugog reda": Otočani bijesni zbog poteza s trajektom za Rogač

Nezadovoljstvo među Šoltanima izazvala je današnja odluka da se redovni trajekt koji prometuje na liniji Split – Rogač bez prethodnog objašnjenja preusmjeri na izvanrednu liniju za Supetar.

Kako nam javlja čitateljica, brojni putnici ostali su zatečeni takvom odlukom, posebno oni koji su satima čekali ukrcaj na visokim temperaturama. Među njima su, ističe, bili stariji i bolesni putnici, obitelji s malom djecom te svi oni koji ovise o redovnoj trajektnoj vezi između otoka i kopna.

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Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da je trajekt u 16:55 tek isplovio iz Splita prema Supetru, dok je prema plovidbenom redu trebao isploviti iz Rogača u 17:30.

"Putnici se s pravom pitaju kako će trajekt uopće stići na vrijeme i tko će snositi odgovornost ako zbog kašnjenja propuste avion, autobus, vlak, liječnički pregled ili druge važne obveze", navodi naša čitateljica.

Dodaje kako otočani ne smiju biti građani drugog reda te smatra da se izvanredne linije ne bi smjele organizirati na štetu redovnih putnika i stanovnika otoka koji svakodnevno ovise o trajektnom prijevozu.

"Tražimo jasno objašnjenje od nadležnih i odgovornost za ovakav propust. Otočani zaslužuju pouzdan i dostojanstven javni prijevoz", poručuje.

Poslali smo upit Jadroliniji o slučaju, objavit ćemo odgovor čim ga dobijemo.