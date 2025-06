“Nisam mogla vjerovati što su napravili”: Splićanki otkazao stari Clio, nevjerojatno je što se potom dogodilo na servisu poznate auto kuće

Na redakcijske podatke javila nam se Splićanka koja je imala zanimljivo iskustvo vezano uz popravak svog limenog ljubimca. Ona je nedavno primijetila da njen stari Renault clio “ispušta” čudne zvukove te je posumnjala na veći kvar. Odvela ga je, kao i uvijek, u splitsku autu kuću Gašperov gdje su utvrdili “totalku”, odnosno kvar na više sustava.

“Garancija vezana uz generalni servis vrijedila je do 30. travnja ove godine, a ja sam auto odvela na popravak 26. svibnja. Nakon mehaničarskog pregleda prilikom kojega su morali ‘rastaviti’ cijeli auto, utvrđeno je da auto nije u voznom stanju i da je zakazalo više dijelova, primjerice, pumpa za vodu. Auto nije bio u voznom stanju.

Šteta je procijenjena na oko 1000 eura. Tada smo išli vidjeti hoće li mi priznati garanciju na lanjski generalni servis kada sam mijenjala gotovo sve. Neki dijelovi nisu do lani mijenjani od kad je auto kupljeno 2008. godine. Iz autokuće su bili jako ljubazni, no za moguću uslugu morali su provjeriti sa Zagrebom. Odgovor iz Zagreba je stigao za sedam dana”, priča nam Splićanka.

Služba odnosa sa strankama Renault je odgovorila negativno:

“Uzimajući u obzir da se radi o vozilu proizvedenom 2008. godine, obavještavamo Vas kako navedeni trošak nije moguće odobriti kroz jamstveni sustav, budući da je jamstveni rok istekao prije značajnog vremenskog razdoblja. Slijedom navedenog, nismo u mogućnosti pozitivno odgovoriti na zahtjev za zamjenu dijela o trošku jamstva. Zahvaljujemo na razumijevanju”.

Splićanka se “pomirila sa sudbinom”, a to znači da je odlučila platiti popravak i to kod jednog privatnika. No tada je uslijedio potpuno neočekivani obrat.

“Nazvali su me iz AK Gašperov i kazali da će mi popraviti auto o svome trošku! Odlučili su se na to nakon što su vidjeli odgovor iz Zagreba, a i zbog činjenice da sam dugogodišnji korisnih njihovih servisnih usluga. Već sam bila tražila drugog meštra i zvala vučnu službu, a onda se dogodio ovaj poziv koji me je oduševio. Veliko hvala Goranu, Davoru i ostaloj ekipi”, opisuje oduševljeno čitateljica Dalmacije Danas te zaključuje: “Ima još dobrog svita!”

Napomena: Nećete vjerovati, ali ovaj članak NIJE sponzorirani sadržaj.