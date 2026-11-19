Dramatičan je bio nesrazmjer danas u velikoj dvorani splitskog Županijskog suda: mršavi, tihi stariji muškarac ispod prosječne visine doveden je u lisičinama na optuženičku klupu gdje je mirno odslušao grozomorne rečenice optužnice kojom mu se stavlja na teret teško ubojstvo iz koristoljublja vlastitog oca! Ali i komadanje njegovog tijela kako bi prikrio zločin te u miru uzimao mirovinu idućih godina.

Da, započelo je suđenje za zločin koji je godinama zbunjivao splitsku policiju i širu javnost. U jesen 2012. godine na lukobranu Zente te na obližnjem Žnjanu prolaznici su prijavili strašan pronalazak, dijelove ljudskog tijela! U vrećama je pronađena glava, torzo te ostatak tijela starije osobe, a prema nalazima se radilo o komadanju već mrtve osobe - čak se neko vrijeme sumnjalo da je riječ o kakvoj mafijaškoj egzekuciji kako bi se prikrili tragovi...

Trebalo je proći 13 godina da bi se praktički pukom slučajnošću te zahvaljujući radoznalosti vlasnika stana u kojem su živjeli otac i sin cijela situacija rasvijetlila, barem tako smatra optužba.

Vlasnik stana u kojem je kao zaštićeni najmoprimac stanovao Uroš Tićinović htio je provjeriti je li starac još uvijek živ jer je u tom trenutku trebao imati 103 godine, a poštar je odigrao ključnu ulogu detektiva amatera... Kako su sumnje rasle, ubrzo je stigla policija, a nakon DNK provjere i kratke istrage, podignuta je optužnica protiv Borne Tudora.

Danas 58-godišnjak tereti se za teško ubojstvo iz koristoljublja te prijevaru.

Početkom listopada 2012., u stanu u Držićevoj ulici u centru Splita, zadao više udaraca po tijelu i glavi svog teško bolesnog i nepokretnog tada 90-godišnjeg oca koji se nije mogao braniti ili pobjeći, a sve kako bi se domogao njegovog novca od mirovine i određenih drugih prava. Nakon što je od ozljeda plućnog koša Uroš Tićinović preminuo, njegov sin ga je odnio u kadu te iskomadao tijelo sjekirom, a onda dijelove tijela bacio po Zenti i Žnjanu.

Nakon svega je mirno nastavio uzimati očevu mirovinu te se nastavio praviti da je otac živ - tako je za sebe zadržao gotovo 80 tisuća eura novca Mirovinskog osiguranja. Borna Tudor danas je samo kazao da se ne osjeća krivim prema optužnici. Postupak se nastavlja koncem siječnja ispitivanjem svjedoka...