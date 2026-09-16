NINČEVIĆ UDARIO NA NLM ZBOG NOVOG TRGA: "Šire lažne informacije, projekt je pred završnom fazom"

Gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević oglasio se o projektu budućeg gradskog trga, reagirajući na posljednje objave Nezavisne liste mladih Solin i njihovog kandidata za gradonačelnika Ante Miletića. Ninčević tvrdi da se posljednjih dana u javnosti šire "neistinite i ciljano plasirane lažne informacije" o lokaciji i uređenju budućeg trga.

Sve je objavio Ninčević na društvenim mrežama, gdje je detaljno iznio kronologiju projekta i objasnio zbog čega se od prvotne ideje izgradnje Kulturnog centra na toj lokaciji odustalo.

"Očito iz poraza nisu ništa naučili"

Ninčević je pritom žestoko prozvao političke protivnike, navodeći kako NLM i Miletić kroz intervjue i objave iznose nepotpune i neprovjerene informacije. "Njihova nevjerodostojnost i političko djelovanje temeljeno na destrukciji i prozivanjima bez opravdanih argumenata, uz istovremeno nenuđenje novih ideja, rezultirali su njihovim uvjerljivim porazom na izborima", poručio je Ninčević.

Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, s istim načinom političkog djelovanja nastavljaju i nakon izbora. "Očito nisu shvatili razloge svog lošeg rezultata, očito iz poraza nisu ništa naučili", napisao je. Ninčević smatra da dio kritika proizlazi iz činjenice da se projekt uređenja novog gradskog trga približio završnoj fazi te tvrdi da njegovi politički protivnici projekt pokušavaju opstruirati.

Na lokaciji se trebao graditi Kulturni centar

Gradonačelnik je podsjetio kako je na lokaciji u samom centru Solina, pokraj Pošte, prvotno bila planirana izgradnja novog Kulturnog centra.

Međutim, tijekom pripremnih istražnih radova otkriveno je vrijedno arheološko nalazište. Nakon toga se, tvrdi Ninčević, u suradnji s konzervatorima od prvotnog projekta odustalo. U suradnji s Konzervatorskim odjelom u Splitu i Ministarstvom kulture razmatrano je više mogućnosti za budućnost tog prostora.

Prema Ninčevićevim riječima, na temelju uputa konzervatora zaključeno je da je u ovom trenutku najbolji način zaštite lokaliteta uređenje gradskog trga.

Arheološki lokalitet bit će zaštićen

Cilj je, navodi gradonačelnik, sačuvati cjelokupnu vilu i sve njezine pronađene segmente do trenutka kada se steknu uvjeti za njihovu cjelovitu prezentaciju. Dodao je kako segmentalna prezentacija lokaliteta, prema stručnom mišljenju, nije bila odgovarajuće rješenje. Pronađeni mozaici u međuvremenu su restaurirani, a radove su obavili djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda.

"Upravo iz tog razloga u sklopu uređenja trga radit će se minimalne, neinvazivne radnje kako bi prostor dobio svrhu, ali i kako bi se kroz elemente na površini prikazalo što se tu nalazi te na različite načine ukazalo na vrijednost lokaliteta", naveo je Ninčević.

"Napokon će dobiti svrhu"

Nakon višegodišnjih istraživanja i usklađivanja projekta, tvrdi, pronađeno je rješenje kojim bi Solin trebao dobiti novi prostor okupljanja, uz istodobno poštivanje konzervatorskih uvjeta i očuvanje vrijednog arheološkog lokaliteta. "Drago mi je da će površina koja je godinama izgledala kao hrpa nasutog materijala i bila obrasla travom napokon dobiti svrhu", poručio je. Ninčević priznaje da je cijeli proces bio dugotrajan te da komunikacija s nadležnim konzervatorima nije uvijek bila jednostavna, ali ističe kako su sve potrebne radnje za očuvanje lokaliteta i zaštitu kulturne baštine provedene na stručan način.

"Raduje me trenutak kada ćemo priču o bogatoj vili i njezinim elementima moći doživjeti sjedeći u hladu stabala i uz šum vode iz fontane", zaključio je gradonačelnik Solina.