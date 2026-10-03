Ninčević o ženama koje prolaze kroz teške bolesti: "Moja podrška nije samo radi slikavanja"

Listopad je mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti, a tim je povodom solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević subotnje jutro proveo u druženju sa ženama iz Udruge Salonitanka.

Riječ je o udruzi koja okuplja žene suočene s teškim bolestima, a Ninčević je u svojoj objavi posebno skrenuo pozornost na pitanja i izazove s kojima se suočavaju žene nakon dijagnoze raka dojke, ali i njihove obitelji.

Kako izgleda trenutak u kojem žena dozna da boluje od raka dojke, kako prolazi kroz liječenje te kako nakon svega nastaviti sa životom, pitanja su koja, poručuje Ninčević, najbolje razumiju upravo žene koje su prošle kroz bolest.

Gradonačelnik je naglasio kako njegovi susreti s članicama Salonitanke nisu tek protokolarni te im je poručio da mogu računati na njegovu osobnu, ali i potporu Grada Solina.

„One znaju da moj dolazak i druženje s njima nije samo radi 'slikavanja'. Na moju podršku i potporu Grada Solina mogu uvijek i u svakom trenutku računati“, poručio je Ninčević.

U Solinu se i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce, kojim se građane, a posebno žene, želi podsjetiti na važnost brige o zdravlju, prevencije i redovitih pregleda.