Ninčević o čistoći Solina: "Kamere i kazne neće riješiti problem ako ne promijenimo navike"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević osvrnuo se na problem čistoće grada i nepropisnog odlaganja otpada, najavivši nove mjere kojima bi se trebala poboljšati usluga prikupljanja i odvoza otpada.

Kako je naveo, stanje nije idealno te prostora za poboljšanje svakako ima. U pripremi je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje više vrsta otpada na kućnom pragu, među kojima su spremnici za plastiku i papir.

Planirana je i ugradnja dodatnih polupodzemnih spremnika, a cilj je postupno uklanjanje klasičnih kontejnera s javnih površina i pružanje kvalitetnije usluge građanima.

Ipak, Ninčević upozorava da infrastrukturna ulaganja sama po sebi neće biti dovoljna ako se ne promijene navike dijela građana.

"Dok se navike i svijest građana ne promijene, bilo kakvi iskoraci neće puno pomoći", poručio je.

Kao jedan od problema izdvojio je nastavak odlaganja otpada na mjestima s kojih su kontejneri već uklonjeni. Nesavjesni pojedinci ondje i dalje ostavljaju otpad, a uz spremnike se često odlažu i vrste otpada kojima tamo nije mjesto.

Istodobno se, upozorava gradonačelnik, nedovoljno koristi reciklažno dvorište u kojem je građanima omogućeno besplatno odlaganje različitih vrsta otpada.

Grad postavlja i nadzorne kamere, a za nepropisno odlaganje otpada izriču se kazne. No Ninčević smatra da ni takve mjere ne mogu u potpunosti riješiti problem.

"I kamere se sustavno postavljaju, izriču se kazne, ali ni kamere neće očistiti nered koji nastaje zbog naše lijenosti i nemara", istaknuo je.

Na kraju je uputio apel građanima Solina da odgovornijim ponašanjem doprinesu urednijem gradu.

"Apeliram da svatko od nas samo malim iskorakom u ponašanju doprinese puno čišćem i urednijem gradu", zaključio je Ninčević.