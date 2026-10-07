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Ninčević o čistoći Solina: "Kamere i kazne neće riješiti problem ako ne promijenimo navike"

Na kraju je uputio apel građanima Solina da odgovornijim ponašanjem doprinesu urednijem gradu
Dalibor Ninčević

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević osvrnuo se na problem čistoće grada i nepropisnog odlaganja otpada, najavivši nove mjere kojima bi se trebala poboljšati usluga prikupljanja i odvoza otpada.

Kako je naveo, stanje nije idealno te prostora za poboljšanje svakako ima. U pripremi je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje više vrsta otpada na kućnom pragu, među kojima su spremnici za plastiku i papir.

Planirana je i ugradnja dodatnih polupodzemnih spremnika, a cilj je postupno uklanjanje klasičnih kontejnera s javnih površina i pružanje kvalitetnije usluge građanima.

Ipak, Ninčević upozorava da infrastrukturna ulaganja sama po sebi neće biti dovoljna ako se ne promijene navike dijela građana.

"Dok se navike i svijest građana ne promijene, bilo kakvi iskoraci neće puno pomoći", poručio je.

Kao jedan od problema izdvojio je nastavak odlaganja otpada na mjestima s kojih su kontejneri već uklonjeni. Nesavjesni pojedinci ondje i dalje ostavljaju otpad, a uz spremnike se često odlažu i vrste otpada kojima tamo nije mjesto.

Istodobno se, upozorava gradonačelnik, nedovoljno koristi reciklažno dvorište u kojem je građanima omogućeno besplatno odlaganje različitih vrsta otpada.

Grad postavlja i nadzorne kamere, a za nepropisno odlaganje otpada izriču se kazne. No Ninčević smatra da ni takve mjere ne mogu u potpunosti riješiti problem.

"I kamere se sustavno postavljaju, izriču se kazne, ali ni kamere neće očistiti nered koji nastaje zbog naše lijenosti i nemara", istaknuo je.

Na kraju je uputio apel građanima Solina da odgovornijim ponašanjem doprinesu urednijem gradu.

"Apeliram da svatko od nas samo malim iskorakom u ponašanju doprinese puno čišćem i urednijem gradu", zaključio je Ninčević.

 

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