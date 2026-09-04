Ninčević nakon požara kod Solina: "Vatrogasno vozilo nije moglo proći zbog uzurpacije javnog puta"

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević oglasio se jutro nakon velikog požara koji je u četvrtak kasno navečer buknuo zapadno od Drage prema naselju Ninčevići u Srednjoj Strani.

Objavio je prizore opožarenog područja te zahvalio vatrogascima koji su spriječili da se požar proširi i izazove još veću štetu.

Prema njegovim riječima, vatra je izbila nešto prije 23 sata i zahvatila raslinje ispod ceste. Na sreću, nije se proširila na šumu, ali se zbog vjetra brzo širila i zaprijetila kućama.

„Spriječena je katastrofa većih razmjera“

„Samo zahvaljujući brzini izlaska na teren i hrabrosti vatrogasaca spriječena je katastrofa većih razmjera“, poručio je Ninčević.

Naveo je kako je u kratkom vremenu na teren izašlo oko 90 vatrogasaca s tridesetak vozila, nakon čega je požar lokaliziran.

Gradonačelnik je pritom upozorio na važnost redovitog održavanja javnih i privatnih parcela, ali i otkrio problem s kojim su se vatrogasci susreli tijekom intervencije.

„Sinoć vatrogasno vozilo nije moglo proći do požarišta zbog uzurpacije javnog puta. To kao grad nećemo tolerirati“, poručio je.

Upozorenje vlasnicima zemljišta

Ninčević navodi kako Grad redovito šalje opomene i kazne zbog neodržavanja zemljišta te je još jednom apelirao na odgovornost vlasnika parcela.

„Ako sami nećemo imati dovoljno odgovornosti, onda posljedice mogu biti puno gore nego što je bilo prilikom sinoćnjeg požara“, upozorio je.

Na kraju je zahvalio svim vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara.