Ninčević Lesandrić: "Znala sam samo da će tata nositi moj crtež na glavi. Taj šljem je do zadnjeg dana Oluje bio s njim"

Ivana Ninčević Lesandrić objavila je svoja sjećanja iz djetinjstva kada se njezin otac, koji je bio branitelj, spremao u rat.

"Bila sam mala da bih shvatila zašto, ali dovoljno velika da znam što se sprema. Rat. Sjećam se kao jučer, otac je okupio sve u našem dvorištu i spremali su se za rat. Sjećam se da mi je dao neki šljem i neki kalup da crtam po njemu. I nacrtala sam RH žutom bojom. Bila sam baš sretna kako je lijepo ispalo, ne znajući uopće svrhu tog šljema. Znala sam samo da će tata nositi moj crtež na glavi. I nosio je, taj šljem je od prvog dana rata do zadnjeg dana Oluje bio s njim. Evo ga danas stoji kao eksponat u zbirci eksponata Domovinskog rata. Meni stoji u sjećanju na neka ružna vremena, vremena kad nismo znali kad ćemo doći doma ni hoćemo li uopće doći doma. Doma je. Mnogi nisu dočekali to. Dakle, ja sam imala sreće.

Danas na ta vremena gledam i tužno i ponosno. Ponosno jer su dragovoljci branili slobodnu i pravednu državu, za svoju djecu, ne za sebe. Ponosno jer su nam stvorili državu, dali su svoje živote i mladost za to, to nikada, nikada ne smijemo zaboraviti, jer domoljublje nije trend koji netko nosi kad mu zatreba. To je vječna borba za bolju budućnost svakoga od nas. Svaki dan", poručila je.