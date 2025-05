Ninčević-Lesandrić zahvalila SDP-u na podršci: "Građanima želimo ponuditi sučeljavanje prošlosti i budućnosti"

Više nego optimistično, sa zahvalnošću na usnama i budućim projektima u mislima, Ivana Ninčević-Lesandrić krenula je u drugi krug izbora za županicu.

– Zahvaljujem Ranku Ostojiću i SDP-u na podršci koju su mi dali kao kandidatkinji za županicu Splitsko-dalmatinske županije u drugom krugu i još jednom pozivam sve birače da mi pruže podršku kako bismo zajedno, nakon 32 godine, napokon napravili promjenu u našoj županiji i učinili je boljim mjestom za život. Ovim započinje moja kampanja za drugi krug, a u iduća dva tjedna otvarat ćemo sve one probleme koji nas, kao građane, svakodnevno opterećuju, ali ćemo istovremeno nuditi i rješenja. Želimo izvući na površinu pitanje odgovornosti: tko je odgovoran što 32 godine imamo prometne čepove, što 32 godine nemamo školske dvorane, i što već sada znamo da nećemo zadovoljiti zakonski rok do 2027. godine za uvođenje jednosmjenske nastave, jer je jasno da to neće biti moguće. Građanima želimo ponuditi sučeljavanje prošlosti i budućnosti – i da 1. lipnja izaberu budućnost – kratko i jezgrovito najavila je Ninčević-Lesandrić početak 12 dana nove kampanje. Podršku joj je na konferenciji za medije pružio i Igor Skoko iz stranke Centar.

No, nije prošlo bez pitanja. Predstavnike medija zanimalo je što će se dogoditi kada se formira Županijska skupština, u kojoj većinu, bez većih problema, drži HDZ – uz pomoć „prijateljskih“ stranaka poput HGS-a Željka Keruma...

– Prvi korak je pobjeda na izborima za županicu. Drugi je formiranje većine. Samo ću reći – nisam ovdje da bih ikome pogodovala, ovdje sam da radim u javnom interesu. Svi projekti koje ću predlagati bit će za dobrobit građana naše županije. Iskreno me zanima – tko bi u Skupštini bio protiv izgradnje staračkog doma, školskih dvorana, prometnih rješenja, protiv transparentnog proračuna? Uopće ne sumnjam da će netko biti protiv takvih projekata. Ovo će biti veliki test za sve vijećnike koji govore da žele dobro županiji, jer ne vidim nijedan razlog zašto bi bili protiv inicijativa koje idu u korist javnosti. Svi vijećnici izabrani su da poboljšaju kvalitetu života u županiji. Ako to netko ne želi raditi – građani će to vidjeti. Zaista sumnjam da će itko biti protiv projekata koji poboljšavaju svakodnevicu – uvjerena je Ninčević-Lesandrić, nezavisna kandidatkinja koja uživa podršku Centra, NLM-a, a sada i SDP-a. Smatra da će uspjeti nadoknaditi razliku u glasovima u odnosu na aktualnog župana Blaženka Bobana (HDZ).

– Kreće nova kampanja, nova pravila. Sada sam kandidatkinja koju podržavaju NLM, Centar i SDP. Kada sve to zbrojimo, razlika više i nije toliko velika.