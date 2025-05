Ninčević-Lesandrić pozvala Zubčića, Baranovića i Petrova na ujedinjenje: "Vrijeme je za završni udarac"

Ivana Ninčević-Lesandrić na Facebooku je pozvala Zubčića, Baranovića i Petrova na suradnju.

"Vrijeme je za ujedinjeni završni udarac! I prije nego što sam službeno postala kandidatkinja za županicu, podržavala sam sve one koji imaju šanse pobijediti HDZ — u svakom gradu i općini naše županije. Podržala sam i Juru Zubčića, SDP-ovog kandidata za župana Zadarske županije.

Sada je vrijeme da to dignemo na novu razinu. Pozivam Juru Zubčića, Petra Baranovića i Božu Petrova — da se u ovih zadnjih nekoliko dana kampanje umrežimo, koordiniramo i zajedno krenemo u završni nalet. Jer ovo nije vrijeme za podjele, nego za pobjede.

Javnost očekuje da surađujemo, a mi im to i dugujemo. I upravo to — što okupljamo sve birače, od lijevog centra do onih desno kojima je dosta klijentelizma — naša je najveća snaga.

Ujedinimo kampanje. Ujedinimo poruke. Dignimo energiju u svim županijama. I da samo jedan od vas trojice pobijedi — ja ću slaviti kao da je moja vlastita pobjeda. Ali znamo da možemo i više. Možemo donijeti višestruku pobjedu Dalmaciji. Idemo zajedno. Za našu Dalmaciju", napisala je.