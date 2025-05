Ninčević-Lesandrić najavila otvaranje Kriznog centra za žene i djecu žrtve nasilja: "Nemojmo zatvarati oči pred ovom temom"

Jutros je na konferenciju za medije na dnu Marmontove ulice u Splitu Ivana Ninčević Lesandrić, nezavisna kandidatkinja za županicu Splitsko-dalmatinske županije govorila o planovima za osnivanje Kriznog centra za žene i djecu žrtve nasilja – prijeko potrebne ustanove koja će osigurati hitnu zaštitu, psihosocijalnu pomoć i siguran smještaj žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.

Podržale su je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra i Ružica Jakšić, županijska vijećnica SDP-a.

"U protekla 24 sata u Republici Hrvatskoj evidentirano je 28 slučajeva obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj. To su djeca, žene, i obitelji koje večer nisu provele u miru. Učionica ljudi koji danas žive u strahu", kazala je Ivana Ninčević-Lesandrić.

"U Splitsko-dalmatinskoj županiji koja broji više od 400 tisuća stanovnika, nama je na raspolaganju 12 kreveta. Prema europskim standardima trebali bi imati najmanji 112. Velika je razlika između 12 i 112 kreveta, posebno kada se iza svakog tog kreveta nalazi jedan život. Stvarna priča koja zaslužuje dostojanstven život i bolje uvjete od ovih koje ima", kazala je Ninčević-Lesandrić.

"Splitsko-dalmatinska županija ima nekretnine, ima sredstva na raspolaganju, zakonsku obavezu - ali nema politčku volju. Zato mi danas najavljujemo otvaranje Kriznog centra za žene i djecu žrtve nasilja, jer to želimo napraviti. Nemojmo zatvarati oči pred ovom temom jer nitko od nas ne zna što nam budućnost nosi", dodala je.

Podržala ju je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

"U Splitu sam da dam podršku Ivani za županicu, podržavam njena nastojanja pogotovo što se tiče ove teme koja je prebitna ali koja je stavljena u ladicu u Županiji što pokazuje koliko trenutna vlast brine o sigurnosti žena", kazala je Marković.

"Gradonačelnica sam Supetra sad i u četvrtom mandatu i znam koliko je svakoj otočnoj ženi teško u ruralnoj sredini i upravo mi moramo provoditi politike koje će poboljšati položaj žene u društvu pogotovo žrtve nasilja. Na otocima ženama nedostaje osnovna zdravstvena skrb, a kamoli ne ovako važna tema", dodala je.

"Kao županijska vijećnica stalno sam gurala tu temu i uspjela sam doći do osnovnih sredstava u proračunu. Međutim, nakon što se to dvije godine 'kiselilo', na zadnjem rebalansu proračuna to se izbacilo iz proračuna pod izlikom da im pomoć dolazi iz drugih točaka", rekla je Ružica Jakšić.

"Žene ne zaslužuju točkastu podršku, već mora biti centrirana na jednon mjestu kao što je Kritni centar. U trenutku kad dožive nasilje moraju znati da će im na jednom mjestu biti pružena sva pomoć", dodala je.