Nina Badrić za Dan grada Trogira: Veliki glazbeni spektakl na Trgu Ivana Pavla II.

Povodom obilježavanja Dana grada Trogira i blagdana sv. Ivana Trogirskog – Stivanja, u subotu, 14. studenoga 2026. godine, na Trg Ivana Pavla II. stiže jedna od najpoznatijih i najomiljenijih hrvatskih glazbenih umjetnica – Nina Badrić. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Nina Badrić već desetljećima zauzima posebno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Svojim iznimnim vokalom, prepoznatljivom interpretacijom, emotivnim izvedbama i glazbenom autentičnošću izgradila je karijeru koja traje više od trideset godina. Tijekom bogatog glazbenog puta osvojila je brojne nagrade i priznanja, predstavljala Hrvatsku na Eurosongu te ostvarila niz uspješnih suradnji s istaknutim domaćim i regionalnim glazbenicima.

Njezin glazbeni opus obilježili su brojni hitovi koji su postali nezaobilazan dio domaće glazbene scene i koje publika svih generacija pjeva uglas. Pjesme poput „Čarobno jutro“, „Dani i godine“, „Takvi kao ti“, „Rekao si“, „Da se opet tebi vratim“ i „Nek ti bude kao meni“ samo su dio repertoara koji je Ninu Badrić učinio jednom od najvoljenijih glazbenih izvođačica ovih prostora.

Njezini koncerti poznati su po posebnoj povezanosti s publikom, snažnim emocijama i vrhunskoj glazbenoj izvedbi, a upravo takva večer očekuje i Trogirane i njihove goste. Povijesna jezgra grada, jedinstveni ambijent Trga Ivana Pavla II. i Ninine bezvremenske pjesme stvorit će posebnu atmosferu dostojnu proslave Dana grada.

Dan grada Trogira i Stivanja posebna su prigoda za okupljanje građana, prijatelja grada i svih posjetitelja koji žele zajedno proslaviti bogatu povijest, tradiciju i identitet ovoga grada. Ovogodišnji glazbeni program donosi priliku za zajedničko slavlje, pjesmu i druženje u srcu povijesnog Trogira.

Organizatori pozivaju sve građane Trogira, stanovnike okolnih mjesta i goste da se pridruže proslavi, uživaju u koncertu Nine Badrić i budu dio još jedne nezaboravne trogirske Stivanje.

Na dobro van došla Stivanja!