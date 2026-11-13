Nina Badrić sutra stiže u Trogir na proslavu Stivanje 2026.

Povodom Dana grada Trogira, sutra, u subotu 14. studenoga, na Trgu Ivana Pavla II. održat će se veliki koncert jedne od najpoznatijih hrvatskih glazbenih umjetnica – Nine Badrić. Početak koncerta najavljen je u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Trogir će sutra, u ozračju obilježavanja Dana grada i tradicionalne proslave Stivanje, biti domaćin glazbene večeri koja će zasigurno okupiti brojne građane i posjetitelje. Na Trg Ivana Pavla II. stiže Nina Badrić, jedna od najistaknutijih i najomiljenijih hrvatskih glazbenih diva, čije pjesme već desetljećima pronalaze put do publike svih generacija.

Publiku očekuje večer ispunjena emocijama, vrhunskom glazbenom izvedbom i poznatim hitovima koji su obilježili Nininu bogatu karijeru. Njezine pjesme, među kojima su „Čarobno jutro“, „Takvi kao ti“, „Dani i godine“ i brojni drugi glazbeni uspjesi, zasigurno će stvoriti posebnu atmosferu u jedinstvenom ambijentu trogirske povijesne jezgre.

Proslava Dana grada prilika je za okupljanje građana, druženje i zajedničko slavlje, a upravo glazba i ovakvi događaji daju posebnu dimenziju gradskim svečanostima. U jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre, uz pjesme koje svi dobro poznajemo, Trogir će još jednom pokazati gostoljubivost te Dan grada proslaviti u ozračju zajedništva i dobre zabave.

Pozivaju se Trogiranke i Trogirani, kao i svi posjetitelji i ljubitelji dobre glazbe, da nam se pridruže, uživaju u večeri ispunjenoj vrhunskom glazbom i zajedno s nama obilježe Dan grada Trogira.

Na dobro van došla Stivanja!