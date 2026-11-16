Nina Badrić raspjevala Trogir povodom Dana grada, a već početkom prosinca stiže nova Zimska Adventura!

Trogir je u subotu, 14. studenoga, na poseban način proslavio Dan grada i blagdan svoga zaštitnika sv. Ivana Trogirskog. Brojni građani i posjetitelji okupili su se na Trgu Ivana Pavla II. gdje je jedna od najomiljenijih hrvatskih glazbenica, Nina Badrić, održala koncert za pamćenje.

Pred ispunjenim trgom, u čarobnom ambijentu povijesne gradske jezgre, Nina Badrić svojim je prepoznatljivim vokalom, emocijom i nizom velikih hitova priredila večer ispunjenu pjesmom, plesom i odličnom atmosferom. Publika je od prvih taktova pa sve do završetka koncerta pjevala zajedno s Ninom.

Koncert je bio jedan od središnjih događaja proslave Dana grada, a još jednom je potvrdio važnost ovakvih događanja u obogaćivanju kulturno-zabavnog života grada te stvaranju posebnih trenutaka za građane i njihove goste.

Zimska Adventura 2026. vraća blagdansku čaroliju u Trogir – mjesec dana glazbe, zabave i zimskih radosti!

Trogir se i ove godine priprema za najljepše razdoblje godine! Od 4. prosinca 2026. do 3. siječnja 2027. održat će se nova Zimska Adventura, koja će povijesnu gradsku jezgru pretvoriti u čarobnu blagdansku pozornicu ispunjenu glazbom, druženjem, zabavom i sadržajima za sve generacije.

Ovogodišnje izdanje donosi raznovrstan program na nekoliko gradskih lokacija. Trg Ivana Pavla II. ponovno će biti središte koncertnih i zabavnih događanja, dok će plato ispred kule Kamerlengo postati prava Ledena oaza – prvo trogirsko klizalište, koje će zasigurno biti jedno od omiljenih mjesta za zimske radosti najmlađih, ali i odraslih.

Posebnu blagdansku atmosferu donijet će i park Garagnin-Fanfogna, koji će biti uređen kao čarobna lounge zona u zelenom okruženju, dok će Gradska ulica posjetiteljima ponuditi raznovrsne gastronomske užitke i blagdansku ponudu. Za najmlađe i sve ljubitelje kreativnog stvaranja pripremljene su i božićne radionice u Muzeju grada Trogira.

Veliko otvorenje uz Tonija Cetinskog

Svečano otvorenje Zimske Adventure održat će se u petak, 4. prosinca, uz koncert jednog od najpopularnijih hrvatskih glazbenika – Tonija Cetinskog!

Njegovi bezvremenski hitovi, prepoznatljiva interpretacija i energija na pozornici bit će savršen uvod u mjesec blagdanskog druženja i dobre glazbe.

Koncert će se održati na Trgu Ivana Pavla II. s početkom u 21 sat, a ulaz je slobodan.

Zimska Adventura i ove godine donosi mnogo više od klasičnog adventskog programa – donosi priliku za zajednička druženja, stvaranje lijepih uspomena i uživanje u posebnom ozračju jednog od najljepših dalmatinskih gradova.

Vidimo se u Trogiru na Zimskoj Adventuri 2026. – neka blagdanska čarolija počne!