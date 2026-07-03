Nina Badrić objavila sliku s Modrićem: "Maestro, hvala ti za sve"

Nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva, pjevačica Nina Badrić oglasila se na društvenim mrežama i emotivnom objavom odala priznanje kapetanu Vatrenih Luki Modriću.

Uz njihovu zajedničku fotografiju napisala je kako Modrića ne cijeni samo zbog njegovih sportskih uspjeha, već i zbog ljudskih kvaliteta koje je zadržao unatoč svjetskoj slavi.

"Nije lako postati najbolji na svijetu. I biti legenda za života. Još teže se na prvom mjestu održati čitavu karijeru. A najteže je kroz sve najveće uspjehe ostati onaj isti skromni dječak iskrenog osmijeha. Dok drugi broje golove, Luka Modrić ostavlja trag u srcima. Maestro, kapa dolje i hvala ti za sve", poručila je Badrić.

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su u komentarima istaknuli kako se slažu s njezinim riječima te zahvalili Modriću na svemu što je tijekom karijere dao hrvatskom nogometu.

Fotografija koju je Nina podijelila nije nastala ovih dana. Snimljena je u lipnju prošle godine na krštenju Lune, kćeri Matea Kovačića i njegove supruge Izabel. Među uzvanicima su tada bili i Luka Modrić sa suprugom Vanjom, a tom je prilikom nastala i zajednička fotografija koju je pjevačica sada ponovno objavila kao znak podrške hrvatskom kapetanu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)