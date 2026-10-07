Nina Badrić objavila fotku s A$AP Rockyjem pa bocnula Rihannu: "Skužila sam ga prije tebe"

Prvi hrvatski nastup A$AP Rockyja bio je dovoljan povod Nini Badrić da zaviri u svoju arhivu i pokaže kako se s američkim reperom upoznala još prije nekoliko godina.

Nakon njegova velikog koncerta u zagrebačkoj Areni pjevačica je na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju. Uz nju je odmah krenula i šala na račun suradnje koju zagrebačka publika, barem prema Nini, nije dočekala.

„Čujem da je sinoć falio samo moj duet s A$AP-om“, napisala je Badrić.

Imala je spremno i objašnjenje zbog čega se nije pojavila na pozornici.

„Ja sam zapela gore u heliću“, dodala je.

Time se referirala na helikopter koji je bio dio velike scenografije A$AP Rockyjeva zagrebačkog spektakla i jedan od detalja koncerta koji je privukao posebnu pozornost publike.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Posebna poruka za Rihannu

Ipak, najzanimljiviji dio objave Nina je ostavila za kraj. Obratila se izravno Rihanni, dugogodišnjoj partnerici američkog repera.

„P.S. Rihanna, skužila sam ga prije tebe“, našalila se Badrić.

Pjevačica nije otkrila gdje i kada je nastala fotografija s A$AP Rockyjem, ali je svojom porukom dala naslutiti da njihov susret datira iz vremena prije njegove veze s Rihannom.

Američki reper u Zagrebu je nastupio u sklopu turneje „Don't Be Dumb“, a bio mu je to prvi koncert u Hrvatskoj. Nastup je pratila velika produkcija s brojnim vizualnim efektima i scenografijom, među kojima se posebno istaknuo upravo helikopter koji je Nina iskoristila za svoju šalu.