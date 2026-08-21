Nina Badrić dolazi na Tvrđavu Klis

Kliško kulturno ljeto 2026. ulazi u završnicu, a posljednji vikend donosi dva programa namijenjena različitim generacijama. Večeras će na Tvrđavi Klis nastupiti Nina Badrić, dok je subota rezervirana za Hakuna Matata dječji dan.

Nina Badrić večeras na Tvrđavi Klis

Koncert Nine Badrić održat će se večeras, u petak, 21. kolovoza, s početkom u 21 sat na Tvrđavi Klis. Ulaz na koncert je slobodan i besplatan za sve posjetitelje, a organizatori navode kako posjetitelji mogu ponijeti i vlastito piće.

Subota rezervirana za najmlađe

Program se nastavlja u subotu, 22. kolovoza, kada će se od 19 sati na igralištu NK Uskok u Klisu održati Hakuna Matata dječji dan. Najmlađe očekuju napuhanci, igre i natjecanja, ples, pjesma, kreativne radionice te brojni drugi zabavni sadržaji.

Sudjelovanje je besplatno, ali je zbog organizacije programa potrebna prethodna prijava djece putem poveznice koju su objavili organizatori. Ovim programima završava ovogodišnje Kliško kulturno ljeto, koje je tijekom srpnja i kolovoza na različitim lokacijama diljem Klisa ponudilo niz glazbenih, kulturnih, kazališnih i zabavnih događanja.

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