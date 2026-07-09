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Nina Badrić dirljivim riječima ispratila Zlatka Dalića

Ninina poruka izazvala je brojne reakcije pratitelja

Odlazak Zlatka Dalića s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije izazvao je brojne reakcije, a među onima koji su mu se javno zahvalili našla se i pjevačica Nina Badrić.

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Samo jedna riječ bila je dovoljna: Dalić se oprostio od navijača koji su ga pratili godinama

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Dalić je nakon gotovo devet godina zaključio svoj put na mjestu izbornika, a iza njega ostaju povijesni uspjesi i trenuci koje će hrvatski navijači dugo pamtiti.

- Najuspješniji izbornik se oprostio dostojanstveno. Neka ti je sve i dalje sretno i uspješno kao i do sada i hvala ti za sve - napisala je.

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