Nina Badrić dirljivim riječima ispratila Zlatka Dalića

Odlazak Zlatka Dalića s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije izazvao je brojne reakcije, a među onima koji su mu se javno zahvalili našla se i pjevačica Nina Badrić.
Prvi put otkriveno što se događalo iza zatvorenih vrata nakon Dalićevog oproštaja od Vatrenih
Samo jedna riječ bila je dovoljna: Dalić se oprostio od navijača koji su ga pratili godinama
Otkriveno koga je Dalić predložio za svog nasljednika
Dalić je nakon gotovo devet godina zaključio svoj put na mjestu izbornika, a iza njega ostaju povijesni uspjesi i trenuci koje će hrvatski navijači dugo pamtiti.
- Najuspješniji izbornik se oprostio dostojanstveno. Neka ti je sve i dalje sretno i uspješno kao i do sada i hvala ti za sve - napisala je.
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