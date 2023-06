Nina Alkonost Kraljić 1. srpnja ima koncert u Seoskom gospodarstvu Anoničin mlin u Žrnovnici

Seosko Gospodarstvo Antoničin Mlin u Žrnovnici vas poziva na mistično putovanje kroz razne glazbene izričaje; od sevdaha, etna, world musica do irske glazbe, uz jedan od najljepših vokala u Hrvatskoj.

Koncert "Večer Čarobnog Glasa by Nina Alkonost Kraljić" održat će se u subotu 1. srpnja 2023. s početkom u 20 sati.

Na čarobnom mjestu kraj rijeke Žrnovnice gdje se čovjek, rijeka i planina spajaju u jedno. Svakog posjetitelja očekuje aperitiv dobrodošlice, a za kraj koncerta zakuska i druženje u zelenoj oazi Antoničin mlin.

Nina Kraljić je hrvatska kantautorica s world music, film score i etno prizvukom. Poznata je po pobjedi u prvoj sezoni The Voice natjecanja te po ulasku u finale u natjecanju za pjesmu eurovizije 2016. sa pjesmom “Lighthouse”. Dobitnica je hrvatskog porina za najboljeg novog izvođača te je nominirana u kategoriji najbolje ženske vokalne izvedbe i najboljeg aranžmana sa svojim prvim singlom ‘Zaljuljali smo svijet’.

Za svoj doprinos etno glazbi, dobiva prestižnu nagradu "slavenska nada" uručenu od Ministarstva kulture Bjelorusije.

Godine 2021. odlučila je promijeniti naziv svog glazbenog projekta u Alkonost of Balkan – projekt koji promovira kulturnu baštinu i ljepotu etno izričaja Balkana uz prekrasne spotove u prirodi.

Uz sve to je i certificirani zvukoterapeut sa edukacijom i diplomom 'Peter Hess® Akademije'. Dodatno se educirala za pomoć klijentima s neurološkim problemima te nudi posebnu zvučnu masažu vezivnog tkiva. Završila je i 'The British Academy of Sound Therapy – BAST' za certificiranog vokalnog terapeuta.

Nina ulazi duboko u materiju pomaganja i rada kroz glazbu, zvuk i pjevanje jer smatra da glazba liječi. S punim srcem i velikim zadovoljstvom otvara Studio Heka; za vokalne radionice, satove pjevanja, zvučne masaže, zvučne kupke, zvučne koncerte, tehnike disanja i vođene meditacije sve u svrhu uživanja u blagodatima glazbe i istraživanja svojih potencijala kroz zvuk i zdrave vibracije.

"Javno sam počela pjevati da pomognem ljudima pronaći sebe, prihvatiti sebe i ojačati proces psihofizičkog samoozdravljenja koji nam je svima urođen. Glazba svojim univerzalnim glasom briše granice među nama i povezuje nas s najvišim ljudskim vrijednostima i potencijalima naše duše", kaže talentirana Nina.

Trenutno nastupa uz gitarista Miroslava Gugića i Krešimira Oreškog na udaraljkama oživljavajući povijesne i kulturne atrakcije te njegujući hrvatsku i svjetsku etno baštinu. Njen izvedbeni program je usmjeren prema njegovanju tradicionalnih pjesmama cijelog Balkana, vlastitim autorskim world music/folk singlovima te glazbi iz filmova i igrica nudeći ambijentalan doživljaj za pamćenje!