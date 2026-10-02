Niko Šare je najbolji mladi igrač Hrvatske, nagrada je u pravim rukama

Niko Šare primio je nagradu za najboljeg mladog igrača SuperSport Premijer lige u prošloj sezoni. U izboru portala Basketball.hr i Basketball Campa Croatia Šare je osvojio 51 bod, samo jedan više od drugoplasiranog Andre Mirčete.

U izboru su sudjelovale 33 osobe iz svijeta košarke – od renomiranih i etabliranih košarkaških novinara, preko umirovljenih reprezentativaca, sudaca i trenera, do bivših izbornika i članova aktualnog stručnog stožera hrvatske reprezentacije.

U svakom kolu osnovnog dijela natjecanja članovi žirija birali su trojicu najboljih mladih igrača, kojima su dodjeljivali pet, tri odnosno jedan bod.

Na kraju je Šare, tada igrač Cedevite Junior, odnio tijesnu pobjedu ispred Andre Mirčete, koji je kao igrač Zadra bio na posudbi u Samoboru. Šare je osvojio 51 bod, Mirčeta 50, dok je treće mjesto zauzeo Toni Torbarina, tada član Zadra.

Zanimljivo je da su danas prva dvojica iz prošlosezonskog izbora suigrači u Zadru, dok je Torbarina kao igrač Zadra otišao na posudbu u Zabok.

Predviđeni protokol, prema kojem je Niko Šare pobjedničku plaketu i dres trebao primiti tijekom Basketball Campa Croatia u Termama Tuhelj, nije ostvaren zbog njegovog sudjelovanja u reprezentativnim akcijama u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Tako je prošlosezonski najbolji mladi igrač Hrvatske do 20 godina nagradu primio jučer. Plaketu mu je uručio glavni urednik i vlasnik portala Basketball.hr Branko Tabak, dok mu je dres, kao suvenir za muzej vlastitih košarkaških ostvarenja, predao prvi čovjek Basketball Campa Croatia Pero Dujmović.

U međuvremenu je započeo i izbor za sezonu 2026./2027. Prema službenim rosterima momčadi SuperSport Premijer lige, u konkurenciji su 53 igrača rođena 2006. godine i mlađi.

„Teško je predvidjeti favorite. Andro Mirčeta i Toni Torbarina već su prošle sezone pokazali da imaju kvalitetu, a kao ozbiljnog kandidata vidim i Dina Subašića iz Vitrusa. Još je tu opasnih igrača, sezona je duga i sa zanimanjem ću pratiti kako se stvari odvijaju“, rekao je Šare.

Šare će, pao je dogovor, osobno uručiti nagradu ovosezonskom pobjedniku – osim ako izbornik Tomica Mijatović, na zadovoljstvo svih, pozivima u reprezentaciju ponovno ne poremeti protokol.