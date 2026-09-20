Niki Kovaču pred kamerama priopćili da mu je preminuo bliski suradnik, javnost je zgrožena

Težak trenutak doživio je hrvatski trener nakon utakmice u Stuttgartu. Tijekom televizijskog razgovora doznao je da je preminuo njegov nekadašnji suradnik Peter Hermann, s kojim je svojedobno radio u Bayernu.

Hermann, dugogodišnji njemački trener i jedan od najpoznatijih pomoćnih trenera Bundeslige, preminuo je u 74. godini nakon komplikacija povezanih s neurološkom bolešću.

Tijekom bogate trenerske karijere radio je u nizu velikih njemačkih klubova. Bio je dio stručnih stožera Bayerna, HSV-a, Schalkea i Borussije Dortmund, dok je najveći dio profesionalnog puta proveo u Bayeru iz Leverkusena.

Jedno razdoblje karijere proveo je i uz Niku Kovača u Bayernu. Njih dvojica zajedno su odradila 46 utakmica.

Kovač je za Hermannovu smrt, prema navodima njemačkih medija, doznao tek tijekom razgovora pred kamerama nakon utakmice u Stuttgartu. Voditelj Skyja priopćio mu je vijest i odmah potom od njega zatražio komentar.

Na Kovačevu licu moglo se vidjeti iznenađenje nakon što je čuo što se dogodilo njegovu bivšem suradniku.

Upravo je način na koji mu je vijest priopćena izazvao brojne reakcije. Dio gledatelja i komentatora kritizirao je postupak voditelja, smatrajući da se Kovaču takva informacija nije trebala prvi put priopćiti pred kamerama i odmah od njega tražiti reakciju.

Umjesto uobičajenih analiza utakmice, u središtu pozornosti tako se našao trenutak u kojem je hrvatski trener neočekivano doznao za smrt čovjeka s kojim je blisko surađivao.

Snimka se ubrzo počela širiti društvenim mrežama, gdje je dodatno otvorila raspravu o načinu na koji se osjetljive informacije priopćavaju sugovornicima tijekom televizijskih prijenosa.