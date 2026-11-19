Ministarstvo obrane za 2027. godinu planira rekordnih 2,08 milijardi eura, čak 447 milijuna više nego u 2026. Gotovo polovica predviđenog iznosa namijenjena je opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske, uključujući nabavu tenkova, raketnih sustava, borbenih vozila i novih plovila za Hrvatsku ratnu mornaricu.

Hrvatska nastavlja povećavati ulaganja u obrambeni sustav. Prijedlog proračuna Ministarstva obrane (MORH) za 2027. godinu iznosi 2,08 milijardi eura, što predstavlja povećanje od 27,3 posto, odnosno 447 milijuna eura u odnosu na ovu godinu.

Riječ je o dosad najvećem predloženom proračunu Ministarstva obrane, a značajan dio sredstava bit će usmjeren na nabavu suvremene vojne opreme i jačanje sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Proračunski plan za 2027., zajedno s projekcijama za 2028. i 2029. godinu, na sjednici saborskog Odbora za obranu predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Prema podacima MORH-a, planirana izdvajanja gotovo su četiri puta veća nego 2016. godine. U usporedbi s tom godinom proračun je povećan za približno 1,56 milijardi eura, odnosno 294,31 posto. U odnosu na 2023. godinu predloženi iznos gotovo je udvostručen, uz povećanje od oko 1,04 milijarde eura.

Više od milijardu eura za modernizaciju vojske

Posebno se ističe iznos namijenjen opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske. Za tu svrhu u 2027. planirano je čak 1,07 milijardi eura.

Usporedbe radi, 2023. godine za nabavu vojne opreme bilo je izdvojeno oko 365 milijuna eura. Planirana sredstva za 2027. tako predstavljaju povećanje od približno 193 posto.

Istodobno će ukupna izdvajanja za obranu, izračunata prema NATO-ovoj metodologiji, dosegnuti 2,37 posto hrvatskog bruto domaćeg proizvoda. Za 2026. godinu taj udio iznosi 2,04 posto.

Takav rast proračuna trebao bi omogućiti nastavak već započetih projekata, ali i pokretanje novih ulaganja u naoružanje, opremu i infrastrukturu.

Leopard, HIMARS, Bradley i nove korvete

Među najvažnijim projektima modernizacije nalaze se nabave glavnih borbenih tenkova Leopard 2A8, borbenih vozila pješaštva Bradley te helikoptera Black Hawk.

Plan obuhvaća i nastavak ulaganja u višenamjenske borbene avione, kao i nabavu suvremenih raketnih sustava HIMARS i Chunmoo te samohodnih haubica Caesar.

Uz teško naoružanje, Ministarstvo obrane planira ulaganja u besposadne letjelice, komunikacijsko-informacijske sustave i neborbena vozila.

Predviđena je i modernizacija radara FPS-117 te zrakoplova Pilatus, dok će se dodatna pozornost posvetiti sustavima za zaštitu od besposadnih letjelica.

Značajna ulaganja planirana su i u Hrvatsku ratnu mornaricu. Među projektima je priprema nabave višenamjenskog broda, odnosno korvete, čime bi se trebale dodatno unaprijediti sposobnosti djelovanja na moru.

Istodobno se priprema i nabava sustava protuzračne obrane srednjeg dometa.

Ministar Anušić istaknuo je kako predloženi proračun osigurava nastavak opremanja i modernizacije svih grana Hrvatske vojske te razvoj novih obrambenih sposobnosti.

Za vojnike i obrazovanje 619 milijuna eura

Osim ulaganja u naoružanje i vojnu tehniku, značajan dio proračuna namijenjen je ljudskim resursima.

Za program upravljanja, obrazovanja i potpore osoblju planirano je 619 milijuna eura. Sredstva bi trebala omogućiti nastavak ulaganja u profesionalni razvoj pripadnika Oružanih snaga, njihovo obrazovanje i poboljšanje uvjeta rada.

Jedna od tema o kojima je ministar govorio na sjednici Odbora za obranu bilo je i temeljno vojno osposobljavanje.

Prema iznesenim podacima, tijekom 2026. godine obuku su završila tri naraštaja ročnika, dok je osposobljavanje četvrtog naraštaja još u tijeku.

Programom je obuhvaćeno ukupno 3709 ročnika, među kojima je 245 žena. Udio prigovora savjesti kretao se između jedan i tri posto.

Anušić je pritom ocijenio kako Hrvatska ima jedan od najuspješnijih modela vojne obuke u Europi.

Vojska se vraća u Beli Manastir

Uz nabavu vojne opreme i ulaganja u osoblje, Ministarstvo obrane nastavlja s projektima obnove i razvoja vojne infrastrukture.

Kao jedan od prioriteta izdvojen je povratak Hrvatske vojske u Beli Manastir, gdje je predviđena obnova vojarne "Ban Josip Jelačić".

Prema ministrovim riječima, radovi na vanjskoj infrastrukturi već su započeli, čime su stvoreni preduvjeti za nastavak uređenja vojnog kompleksa.

Ovakvi projekti dio su šireg plana razvoja obrambenog sustava, koji uz nabavu suvremene opreme uključuje i poboljšanje uvjeta za smještaj, obuku i svakodnevni rad pripadnika Hrvatske vojske.

U modernizaciju žele uključiti i hrvatske tvrtke

Ministarstvo obrane ističe i gospodarsku dimenziju planiranih ulaganja. Namjera je u projekte opremanja i modernizacije uključiti domaće proizvođače i tvrtke koje djeluju u obrambenoj industriji.

Time bi se, uz jačanje vojnih sposobnosti, trebale otvoriti dodatne mogućnosti za razvoj hrvatskog gospodarstva i plasman domaćih proizvoda na međunarodna tržišta.

"Uz ovakav proračun Ministarstva obrane, nastavit ćemo razvijati nove i unaprjeđivati postojeće sposobnosti Hrvatske vojske. U projekte opremanja i modernizacije uključujemo hrvatske tvrtke, čime pridonosimo razvoju hrvatskog gospodarstva i tim tvrtkama dodatno otvaramo vrata na stranim tržištima", poručio je Anušić.

Predloženi proračun za 2027. godinu tako predstavlja nastavak višegodišnjeg povećanja obrambenih izdvajanja, pri čemu je naglasak na modernizaciji vojne tehnike, jačanju operativnih sposobnosti i poboljšanju uvjeta za pripadnike Oružanih snaga.

Konačna realizacija planiranih ulaganja ovisit će o usvajanju proračuna i provedbi pojedinih projekata nabave.