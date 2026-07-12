Nikad viđeno na Svjetskom prvenstvu: Polufinale donijelo povijesni rasplet

Svjetsko prvenstvo 2026. došlo je do same završnice, a za naslov svjetskog prvaka ostale su četiri reprezentacije – Argentina, Španjolska, Francuska i Engleska. Upravo taj rasplet donio je povijesni presedan jer se prvi put otkako postoji FIFA-ina ljestvica dogodilo da su se u polufinale plasirale četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta.

Na posljednjem FIFA-inom poretku prije početka prvenstva Argentina je držala prvo mjesto, ispred Španjolske, Francuske i Engleske.

No, ovakav rasplet nije rezultat samo igre na terenu. FIFA je uoči prvog Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija uvela novi model ždrijeba kojim je četiri najbolje rangirane reprezentacije rasporedila u različite dijelove nokaut-kostura.

Ždrijeb je pritom napravljen prema FIFA-inoj ljestvici iz studenoga 2025. godine, kada je poredak bio nešto drukčiji – prva je bila Španjolska, slijedile su Argentina, Francuska i Engleska. Sve četiri reprezentacije bile su postavljene tako da se, ako osvoje svoje skupine, ne mogu susresti prije polufinala. Dodatno je određeno da Španjolska i Argentina budu na suprotnim stranama ždrijeba, pa bi eventualni međusobni dvoboj bio moguć tek u finalu. Isti princip primijenjen je i na Francusku i Englesku.

Takav raspored, međutim, nije jamčio njihov plasman među četiri najbolje. Sve četiri reprezentacije morale su najprije osvojiti svoje skupine, a zatim uspješno proći tri nokaut-runde.

To im je i uspjelo. Francuska je u četvrtfinalu svladala Maroko 2:0, Španjolska je bila bolja od Belgije 2:1, Engleska je nakon produžetaka pobijedila Norvešku 2:1, dok je Argentina također poslije dodatnih 30 minuta svladala Švicarsku 3:1.

Na taj način FIFA-in novi sustav prvi je put doveo do situacije u kojoj su se u polufinalu našle upravo četiri najbolje reprezentacije prema svjetskoj ljestvici, što se nije dogodilo ni na jednom ranijem izdanju Svjetskog prvenstva.

Za mjesto u finalu Francuska će igrati protiv Španjolske u Dallasu, dok će se dan kasnije u Atlanti sastati Argentina i Engleska. Finale je na rasporedu 19. srpnja u New Jerseyju.