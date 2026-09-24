Nikad objavljene fotografije i osobni predmeti Meštrovićevih privukli velik interes: Izložba na Mejama ulazi u završnicu

Izložba "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti", koja obilježava stoljeće Meštrovićeve ideje na splitskim Mejama, ulazi u posljednje tjedne održavanja u Galeriji Meštrović. Poseban interes posjetitelja izazvao je ciklus stručnih vodstava kroz izložbu, a posljednje vodstvo okupilo je velik broj zainteresiranih građana. Ciklus je otvorila autorica i kustosica izložbe Maja Šeparović Palada, dok je 19. rujna posjetitelje kroz izložbu proveo jedan od najiskusnijih informatora Muzeja Ivana Meštrovića, Željan Kutlača.

Gotovo dva desetljeća približava Meštrovića posjetiteljima

Kutlača već gotovo dva desetljeća u Muzejima Ivana Meštrovića neposredno radi s posjetiteljima, a poznat je kao iskusan vodič koji priču o velikom hrvatskom kiparu gostima približava na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Odaziv na subotnje vodstvo bio je velik, što je iznenadilo i samog vodiča.

"Iako sam iznenađen ovolikim odazivom, iznimno mi je drago što ste došli u velikom broju. Ova izložba će vas obogatiti za jedno posebno iskustvo, upoznat ćete jedan veliki obiteljski arhiv. Mnoge od ovih fotografija nisu nikad objavljivane, da ne spominjem kipareve osobne predmete, kao i predmete njegovo četvero djece", kazao je Kutlača. Posjetiteljima je tijekom vodstva govorio i o materijalima od kojih je kuća građena te o Meštrovićevim suradnicima i prijateljima koji su bili uz njega velik dio života.

"Pričat ćemo i o Meštrovićevim suradnicima i prijateljima koji su bili uz njega skoro cijeli život, poput Marina Marasovića, glavnog izvođača radova na Galeriji", istaknuo je.

Stručno vodstvo otkriva detalje koje posjetitelji često ne mogu sami uočiti

Izložbu je moguće razgledati i samostalno, no iz Muzeja Ivana Meštrovića naglašavaju kako stručno vodstvo posjetiteljima omogućuje znatno širi uvid u izloženu građu. Vodiči posjetiteljima približavaju kontekst nastanka programa, manje poznate detalje, poveznice i zanimljivosti koje tijekom samostalnog obilaska nije uvijek moguće uočiti. Upravo zbog toga svako vodstvo donosi nešto drugačije i omogućuje upoznavanje Meštrovićeva života i stvaralaštva iz perspektive ljudi koji se njegovim nasljeđem profesionalno bave.

Program se nastavlja u subotu, 26. rujna, s početkom u 11 sati u Galeriji Meštrović, kada će vodstvo održati Sandra Grabar.

Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prethodna prijava. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime te željeni datum vodstva, a poslati je na adresu marketing@mestrovic.hr. Nakon Sandre Grabar, izložbom će 3. listopada voditi Mia Miošić, dok je za 10. listopada predviđeno vodstvo Nikole Kežića.

U pet mjeseci čak 14.500 posjetitelja

Velik interes potvrđuju i brojke. Od početka ciklusa vodstava izložbu je posjetilo oko 1.200 ljudi, dok je tijekom pet mjeseci od njezina otvorenja kroz Galeriju Meštrović prošlo čak 14.500 posjetitelja. Izložba "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti" tako u završnicu ulazi uz velik interes publike, a posljednji termini stručnih vodstava pružaju priliku za detaljnije upoznavanje obiteljskog života, arhiva i manje poznatih dijelova priče o jednom od najvažnijih hrvatskih umjetnika.