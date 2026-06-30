Nikad nije kasno za nova znanja: U Solinu završen program koji je odrasle polaznike uveo u svijet digitalnih vještina

Nakon tri mjeseca uspješno je završen edukativni program "Miš u knjižnici", namijenjen odraslim početnicima u informatici, koji se održavao u Gradskoj knjižnici Solin.

Riječ je o besplatnom programu koji je obuhvatio 12 praktičnih predavanja i radionica, a polaznicima je omogućio stjecanje digitalnih vještina potrebnih za svakodnevni život. Program je proizašao iz Erasmus+ projekta mobilnosti pod nazivom "Istraživanje usluga i kulturno-animacijskih i edukacijskih programa koje narodne knjižnice pružaju osobama treće životne dobi", na kojem su djelatnici Gradske knjižnice Solin sudjelovali prošle godine u Lisabonu.

Radionice je vodio Ante Milić, uz asistenciju knjižničara Lucije Šaravanje i Jurice Benzona.

Cilj programa bio je odraslim polaznicima približiti suvremene digitalne tehnologije te ih osposobiti za samostalno korištenje računala, pametnih telefona i internetskih usluga koje im mogu olakšati svakodnevicu.

Tijekom tromjesečnog programa sudionici su usvajali i uvježbavali niz praktičnih znanja. Učili su koristiti aplikaciju WhatsApp, fotografirati, uređivati i organizirati fotografije, raditi u Wordu i PDF dokumentima te ispunjavati obrasce na računalu.

Polaznici su se upoznali i s izradom jednostavnih tablica u Excelu, organizacijom datoteka, mogućnostima Gmaila i Google Diska, alatima za strojno prevođenje, Google Lensom te postavljanjem titlova.

Program je obuhvatio i korištenje Google kalendara, mjerenje pulsa putem pametnih telefona, snimanje i uređivanje videozapisa u aplikaciji CapCut, osnove primjene alata umjetne inteligencije, izradu vlastite pjesme uz pomoć AI tehnologije, skeniranje dokumenata i QR kodova, korištenje Google Mapsa te rad u sustavu e-Građani.

Završnica programa održana je na terenskoj nastavi u Solinu, gdje su polaznici stečena znanja primijenili u stvarnim situacijama. Koristili su navigaciju, fotografirali, ispunjavali online anketu te pohranjivali sadržaje na Google Disk, čime su pokazali da su tijekom radionica stekli vrijedne i primjenjive digitalne kompetencije.

Iz Gradske knjižnice Solin ističu kako je program protekao u ugodnoj i poticajnoj atmosferi, uz zajedničko učenje, međusobnu podršku i dobro raspoloženje.

Polaznici su tijekom tri mjeseca pokazali veliku motiviranost, upornost i značajan napredak, potvrđujući kako za usvajanje novih znanja nikada nije kasno.