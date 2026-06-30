Nikad izmjerena ovakva temperatura u Splitu: Evo kako preživjeti pakleni toplinski val, ovo su jako važni savjeti

Split i Dalmacija danas se doslovno kuhaju. Nakon što je, kako smo ranije objavili, na splitskom Marjanu izmjerena najviša temperatura zraka otkako postoje mjerenja, stručnjaci ponovno upozoravaju građane da ovakve vrućine nisu samo neugodnost, nego ozbiljan zdravstveni rizik.

Podsjetimo, u Splitu je danas u 12 sati i 20 minuta srušen apsolutni temperaturni rekord, a temperatura je potom dodatno rasla te je na Marjanu izmjereno čak 39,4 stupnja Celzija. Riječ je o vrijednostima kakve Splićani u svom gradu, barem prema službenim mjerenjima, nikada nisu doživjeli.

Vrućina nije bezazlena: Najugroženiji su djeca, stariji i kronični bolesnici

Toplinski valovi snažno djeluju na ljudsko zdravlje, ali i na svakodnevne aktivnosti. Poseban oprez potreban je kod male djece, starijih osoba, trudnica, srčanih bolesnika, osoba oboljelih od šećerne bolesti te kroničnih bolesnika.

Uz zdravstvene rizike, velike vrućine povećavaju i opasnost od požara, a mogu izazvati i štete u poljoprivredi. Ne treba zanemariti ni vrlo visoku opasnost od UV zračenja, osobito u najtoplijem dijelu dana.

Ne izlazite od 10 do 17 sati ako ne morate

Preporuka je izbjegavati boravak na suncu od 10 do 17 sati, kada su temperature i UV zračenje najizraženiji. Građanima se savjetuje da borave u hladu ili rashlađenim prostorijama, izbjegavaju fizičke napore i ne obavljaju teže poslove u najtoplijem dijelu dana.

Ako se posao na otvorenom ne može izbjeći, treba ga obavljati u najhladnijem dijelu dana, po mogućnosti rano ujutro, uz česte pauze i dovoljan unos tekućine.

Posebno se upozorava da se djeca i životinje nikada ne ostavljaju u parkiranom automobilu, čak ni nakratko i čak ni ako je vozilo u hladu.

Rashladite dom, ali pazite i na vlagu

HZJZ građanima savjetuje da pokušaju rashladiti prostor u kojem borave. Idealno bi bilo da sobna temperatura danju bude ispod 32 stupnja, a noću ispod 24 stupnja, što je osobito važno za djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

Prozore i rolete tijekom dana treba zatvoriti, osobito one okrenute prema suncu, dok se noću i rano ujutro preporučuje provjetravanje. Mokri ručnici mogu pomoći u rashlađivanju prostora, ali treba imati na umu da povećavaju vlažnost zraka.

Ventilatori mogu donijeti kratkotrajno olakšanje, no pri temperaturama iznad 35 stupnjeva ne mogu spriječiti zdravstvene tegobe povezane s velikim vrućinama. Zato je važno redovito piti vodu, ali ne naglo.

Pijte vodu, izbjegavajte alkohol i tešku hranu

Tijekom velikih vrućina treba redovito piti vodu i izbjegavati alkohol, kao i pića s previše kofeina i šećera. Preporučuju se češći, manji obroci te lagana hrana, dok bi tešku i proteinski bogatu hranu trebalo izbjegavati.

Građanima se savjetuje nošenje lagane, široke i svijetle odjeće od prirodnih materijala. Pri izlasku na otvoreno treba koristiti šešir ili kapu, sunčane naočale i zaštitnu kremu od UVA i UVB zračenja.

Kada zvati pomoć?

Ako osoba osjeti vrtoglavicu, slabost, izrazitu žeđ, jaku glavobolju, nemoć ili tjeskobu, treba se što prije skloniti u hladniji prostor i nadoknaditi tekućinu.

Posebno opasni znakovi su vruća i suha koža, zbunjenost, nemir, grčevi ili gubitak svijesti. U takvim slučajevima odmah treba nazvati hitnu pomoć.

Dok se čeka dolazak liječnika, osobu treba premjestiti u hladniji prostor, položiti je vodoravno, podignuti noge i započeti hlađenje tijela hladnim oblozima na vrat, pazuhe i prepone. Osobi bez svijesti ne smije se davati tekućina, nego je treba postaviti u bočni položaj.

Važni brojevi

U slučaju hitnih zdravstvenih tegoba treba nazvati Hitnu pomoć na broj 194, a za sve hitne situacije dostupan je i Centar 112.

Građanima se savjetuje da redovito prate vremensku prognozu DHMZ-a i službene preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, osobito dok traje toplinski val.