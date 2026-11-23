Hercegovina i Dalmacija u nadolazećim bi godinama trebale dobiti znatno kvalitetniju prometnu vezu koja će povezivati Mostar, Široki Brijeg, Grude, Imotsku krajinu i Zagvozd, a time omogućiti i jednostavniji pristup Makarskoj rivijeri. Riječ je o dva povezana infrastrukturna projekta ukupne planirane duljine približno 80 kilometara, od kojih se oko 60 kilometara nalazi u Bosni i Hercegovini, a oko 20 kilometara na hrvatskoj strani. Nova prometna veza posebno je važna za stanovnike zapadne Hercegovine, ali i za Imotsku krajinu, koja već godinama očekuje kvalitetniji spoj s autocestom A1.

Dok se na bosanskohercegovačkoj strani radovi već izvode na dvjema dionicama, u Hrvatskoj se za 2027. godinu najavljuje početak gradnje približno pet kilometara buduće spojne ceste Zagvozd – Imotski. Projekt je uvršten u prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta za iduću godinu, a prethodno je napravljen važan korak u izradi projektne dokumentacije. Međutim, valja naglasiti da najavljeni početak radova ne znači i dovršetak cijelog prometnog pravca, za koji zasad nije objavljen pouzdan završni rok.

Hrvatska planira gradnju prvih pet kilometara kod Zagvozda

Prema prijedlogu financijskog plana Hrvatskih cesta za 2027. godinu, spojna cesta Zagvozd – Imotski nalazi se među projektima za koje su predviđena značajnija ulaganja. Projekt je svrstan u program ostalih zahvata na državnim cestama, za koji je na razini cijele Hrvatske planirano 118,77 milijuna eura tijekom 2027. godine. Važno je pritom razlikovati sredstva predviđena za cijeli program od iznosa namijenjenog samoj prometnici Zagvozd – Imotski, jer dostupni dokument ne donosi zasebnu financijsku stavku za taj projekt.

Kako je 19. studenoga objavio Radio Imotski, početak gradnje prve etape planiran je tijekom 2027. godine, na približno pet kilometara obilaznice Zagvozda u smjeru Poljica. To bi bio prvi građevinski korak u realizaciji nove prometnice koja bi u konačnici trebala povezati područje autoceste A1 s Imotskim i Donjim Vinjanima. Riječ je o projektu podijeljenom u više etapa, pa će se pojedini dijelovi izvoditi postupno, ovisno o pripremljenosti dokumentacije, dozvolama, financiranju i provedbi javne nabave.

Zanimljivo je da je početak radova ranije bio najavljivan i prije 2027. godine. Na sastanku s predstavnicima Imotske krajine u listopadu 2025. tadašnji predstavnici Hrvatskih cesta govorili su o mogućnosti početka izgradnje prve dionice do kraja 2026. godine. Prema najnovijim najavama, taj se početak sada očekuje 2027., što pokazuje koliko su rokovi velikih cestovnih zahvata osjetljivi na dinamiku njihove pripreme.

Cesta će prolaziti kroz Imotsku krajinu, a projektiranje vodi splitska tvrtka

Hrvatski dio planiranog pravca trebao bi počinjati kod čvora Zagvozd 2 na državnoj cesti DC62, u blizini izlaza s autoceste A1, te završavati na državnoj cesti DC60 u Donjim Vinjanima, jugoistočno od Imotskog. Prema dokumentaciji Ministarstva, trasa zahvaća područja općina Zagvozd, Lovreć, Lokvičići i Podbablje te Grada Imotskog. Predviđen je i dodatni spoj prema državnoj cesti DC60 na pravcu Krivodol – Lovreć, pa ukupna duljina glavne prometnice i pripadajućih spojeva iznosi približno 22 kilometra.

Važan detalj jest da se u dijelu medijskih prikaza projekt opisuje kao brza cesta, iako se na hrvatskoj strani službeno vodi kao državna cesta. Na sastanku održanom u listopadu 2025. predstavnik Hrvatskih cesta Ivica Budimir posebno je upozorio na tu razliku, objašnjavajući da buduća prometnica neće imati status brze ceste. Projektom se, među ostalim, razmatraju mogućnosti pretjecanja i dodatne prometne trake na pojedinim dijelovima trase, a osnovni je cilj preuzimanje znatnog dijela tranzitnog prometa s postojeće državne ceste DC76.

U međuvremenu je napravljen i važan administrativni pomak. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije još je 26. lipnja 2024. izdalo rješenje kojim je zahvat ocijenjen prihvatljivim za okoliš, uz propisane mjere zaštite i praćenja stanja okoliša. Ugovor za izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola sklopljen je sa splitskom tvrtkom Geoprojekt, a prema objavi o dodjeli ugovora njegova vrijednost iznosi 639.770 eura bez PDV-a.

Projektna dokumentacija tijekom prethodnih godina razmatrala je i različite mogućnosti prolaska trase kroz Imotsku krajinu. Među njima je bila i varijanta s tunelom kod Kamenmosta dugim približno 1.190 metara te mostom preko područja Vrljike duljine oko 450 metara. Ti podaci pokazuju koliko je planiranje prometnice zahtjevno, ali ih ne treba poistovjećivati s konačnim izvedbenim rješenjem bez uvida u dovršene glavne projekte.

U Hercegovini se već gradi gotovo 12 kilometara, ugovoreni poslovi vrijedni su više od 106 milijuna KM

Za razliku od hrvatskog dijela, gdje se priprema početak prve etape, u Bosni i Hercegovini već postoje aktivna gradilišta. Prema službenim podacima Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH, u tijeku je realizacija dviju sekcija buduće brze ceste Mostar – Polog – Široki Brijeg – granica Republike Hrvatske. Riječ je o dionicama Polugrno – Podledinac, dugoj 5,48 kilometara, i Podledinac – Grude Istok, dugoj 6,36 kilometara, odnosno ukupno 11,84 kilometra prometnice.

Ugovori za te dionice potpisani su 14. listopada 2025. godine, a izvođenje radova povjereno je konzorciju koji čine Hering iz Širokog Brijega i KTM-Brina iz Posušja. Vrijednost ugovora za dionicu Polugrno – Podledinac iznosi 46,81 milijun konvertibilnih maraka bez PDV-a, dok je za dionicu Podledinac – Grude Istok ugovoreno 59,63 milijuna KM bez PDV-a. Ukupno je riječ o približno 106,45 milijuna KM bez PDV-a, a sredstva su osigurana iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

Ugovoreni rok gradnje ovih dviju dionica iznosi 30 mjeseci, no taj se rok odnosi isključivo na navedene sekcije, a ne na cijelu buduću prometnu vezu s Hrvatskom. Projekt uključuje i značajne građevinske objekte, među kojima su vijadukti Zvirnjače i Krštelica, podvožnjaci, nadvožnjaci te prometna čvorišta sa spojnim cestama. Time se pokazuje da se ne radi samo o proširenju postojećih prometnica, nego o izgradnji nove cestovne infrastrukture na zahtjevnom hercegovačkom terenu.

Dodatni pomak zabilježen je u rujnu 2026. godine, kada je donesena odluka o odabiru izvođača za još dvije sekcije: Polog – Uzarići, dugu 4,90 kilometara, i Uzarići – Polugrno, dugu 8,28 kilometara. Odabrana je ponuda istog konzorcija, Heringa i KTM-Brine, vrijedna približno 179,51 milijun KM s PDV-om. Za te dvije sekcije potvrđen je odabir izvođača, što ne treba automatski tumačiti kao potvrdu da su radovi već započeli.

Zbroje li se dvije dionice na kojima se već radi i dvije za koje je odabran izvođač, dolazi se do 25,02 kilometra buduće brze ceste između Pologa i područja Gruda Istok. To predstavlja nešto više od 40 posto približno 60 kilometara planiranog pravca kroz Bosnu i Hercegovinu. Ipak, do pune prometne funkcionalnosti preostaje završiti i druge dionice, uključujući preostalu vezu prema hrvatskoj granici i povezivanje s mostarskim područjem.

Što će nova cesta značiti za Makarsku, Imotski i Split?

Za putnike iz Mostara, Širokog Brijega, Gruda i ostalih dijelova zapadne Hercegovine dovršetak nove ceste trebao bi značiti kvalitetniji i protočniji prometni pravac prema Dalmaciji. Preko graničnog prijelaza Gorica – Vinjani Donji vozači bi se uključivali na hrvatsku cestovnu mrežu i nastavljali novom prometnicom prema Zagvozdu. Ondje bi imali pristup autocesti A1, dok bi se prema Makarskoj rivijeri putovanje nastavljalo postojećim cestovnim pravcem kroz tunel Sveti Ilija.

Za Imotsku krajinu projekt bi mogao biti još važniji u svakodnevnom životu. Nova državna cesta trebala bi rasteretiti postojeću DC76, kojom se danas odvija i znatan dio tranzitnog prometa, te omogućiti sigurnije povezivanje naselja s autocestom. Time bi se poboljšali uvjeti za stanovnike, prijevoznike i poduzetnike, osobito tijekom turističke sezone kada prometno opterećenje znatno raste.

Prednosti se očekuju i za gospodarstvo zapadne Hercegovine, posebno za proizvodne i izvozne tvrtke iz područja Širokog Brijega i Gruda. Kvalitetnija veza prema hrvatskoj autocesti A1 omogućila bi jednostavniji prijevoz robe prema Splitu, ostatku Hrvatske i tržištima Europske unije. Osim turističkog prometa prema Makarskoj rivijeri, nova bi prometnica tako mogla postati važan pravac gospodarskog povezivanja dviju susjednih regija.

Ipak, ključna nepoznanica ostaje rok dovršetka cijelog prometnog koridora. Na hrvatskoj strani za 2027. najavljen je početak prvih približno pet kilometara, dok je u Hercegovini dio trase u gradnji, a za druge dionice postupci su u različitim fazama. Tek kada budu poznati rokovi svih preostalih dionica i financijski okviri za njihov završetak, moći će se realnije procijeniti kada će vozači od Mostara prema Makarskoj rivijeri i autocesti A1 moći putovati novim pravcem u njegovoj punoj duljini.