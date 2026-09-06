NIKA KARABATIĆ BRONČANA NA GRAND PRIXU Postala čak 12. sportašica Marjana s grand prix medaljom

Nika Karabatić je sa samo 20 godina stigla do brončanog odličja na grand prixu u Muju-u u Koreji. Konkurencija na grand prixevima često je puno teža nego na samom svjetskom prvenstvu jer su dvije kategorije spojene i najboljih 32 sportasa iz svake olimpijske kategorije ima pravo nastupa na grand prixu.

Mlada Nika je postala tako čak 12-a sportašica Marjana s grand prix medaljom, a prije nje takav veliki uspjeh ostvarile su Ana i Lucija Zaninović, Matea Jelić, Lena Stojković, Toni Kanaet, Lovre Brečic, Paško Božić, Ivan Šapina, Nikita Glasnović, Bruna Duvančić, Bruna Vuletić.

Nika je slavila protiv Tunižanke Toumi 2:0, Ade Avdagić iz BiH 2:1 i protiv Kineskinje Zongshi Luo, svjetske prvakinje rezultatom 2:0.

U polufinalu je bolja bila Yu Yin Kim iz Koreje.