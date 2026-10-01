Nijemi filmski klasik iz 1933. stiže u Etnografski muzej: Projekciju prati glazba uživo

Etnografski muzej Split poziva publiku na posebno filmsko-glazbeno događanje koje će se održati u petak, 2. listopada, s početkom u 20 sati, u dvorištu Božičević.

Na programu je projekcija nijemog filma „Jedan dan u turopoljskoj zadruzi“ iz 1933. godine, vrijednog ostvarenja domaće filmske baštine.

Projekcija se održava u sklopu projekta Kin-o-zvuk, koji nijemom filmu daje novo zvučno ruho izvođenjem glazbe uživo.

Film iz 1933. uz suvremenu interpretaciju etno glazbe

Za glazbenu pratnju bit će zaduženi Dunja Bahtijarević, Roko Margeta i Goran Farkaš, trojac koji etno glazbi pristupa na suvremen i istraživački način.

Tako će gotovo stoljeće star filmski zapis pred splitskom publikom dobiti novu dimenziju, spajajući filmsku baštinu s glazbenom izvedbom uživo.

Događanje počinje u 20 sati, a organizatori iz Etnografskog muzeja Split pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u dvorištu Božičević.