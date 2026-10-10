Nijemci zbog Hajduka stigli u Split: Znaju za Livaju, obožavaju Torcidu i imaju poruku o Poljudu

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljud privukao je navijače iz različitih krajeva, a među njima su i Nijemci koji su zbog utakmice doputovali iz Koblenza.

Jedan od njih, Vincent, otkrio nam je da ih je u Split privukla posebna atmosfera koja prati Hajdukove utakmice, ali i navijačka kultura po kojoj je Torcida poznata.

„Volimo navijačku kulturu, ultrase i boje kluba. Pratimo navijačke skupine diljem Europe, posebno u Italiji i Hrvatskoj, a Torcida je jako poznata“, ispričao nam je Vincent.

Ulaznice za veliki derbi nabavili su zahvaljujući prijateljima iz Hrvatske.

„Imamo prijatelje u Hrvatskoj, ali i mnogo hrvatskih prijatelja u Njemačkoj. Oni su nam pomogli doći do ulaznica“, objasnio je.

Ovo im je prvi posjet Poljudu, a stadion ih je, kažu, oduševio.

„Izgleda prekrasno. Prvi put sam ovdje i jako me zanima kakva će biti atmosfera“, rekao je Vincent.

Prognozirao rezultat 2:2

Na pitanje što očekuje od utakmice, Vincent smatra da bi susret mogao biti vrlo izjednačen.

„Mislim da je Dinamo nešto bolji, ali očekujem tijesnu utakmicu. Možda završi 2:2“, prognozirao je.

Čuo je i za Marka Livaju, iako priznaje da ne poznaje detaljno njegovu karijeru.

„Znam da nosi broj 10 i da je velika legenda. Gledao sam neke njegove snimke na YouTubeu“, kazao je.

Njemački navijači osvrnuli su se i na pitanje budućnosti Poljuda. Vincent smatra da bi obnova postojećeg stadiona bila bolje rješenje od izgradnje novoga.

„Volim stare stadione. Poljud je lijep, ali vidi se da je star. Radije bih ga obnovio nego gradio potpuno novi stadion, kao što je napravljeno u Stuttgartu“, poručio je.

Iako nisu iz Splita niti Hrvatske, njemački ljubitelji nogometa na Poljud su stigli upravo zbog onoga po čemu je Hajduk prepoznatljiv daleko izvan hrvatskih granica – navijača, tradicije i atmosfere velikih utakmica.