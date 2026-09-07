Nijemci usred noći otišli iz vile u Dalmaciji. Domaćin u nevjerici što su ostavili iza sebe

Iznajmljivač Kristian iz Kanice kod Rogoznice ponovno je ostao oduševljen gostima iz Njemačke koji su dva tjedna proveli u njegovoj Villi Fox. Nakon njihova odlaska uzeo je kameru i pokazao u kakvom su stanju ostavili smještaj, a prizori su ga, kaže, iznenadili iako je s istim gostima slično iskustvo imao i prošle godine.

Njemački turisti iz vile su otišli tijekom noći i krenuli kući, pa su domaćini tek ujutro obišli objekt.

„Ne očekuješ da će opet sve biti isto, ali opet je sve isto“, komentirao je Kristian pokazujući dvorište, terasu i unutrašnjost kuće.

„Opet je sve 100 posto ispeglano“

Gosti, prema njegovim riječima, nisu samo pospremili za sobom. Parking i terasa ostali su uredni, rolete spuštene, a kuća površine 90 četvornih metara temeljito očišćena.

Posebno ga je iznenadio kamin koji su koristili tijekom dvotjednog odmora.

„Kamin nakon 14 dana korištenja. Ovako ga ni ja ne očistim, što bi čovjek rekao?“, komentirao je.

Potom je pokazao hidromasažnu kadu i ostatak vile.

„To je nevjerojatno. Opet sve isto, opet sve 100 posto ispeglano“, dodao je.

Oduševljenje nije skrivala ni njegova supruga. Kristian je ispričao da mu je rekla kako joj „dođe plakati koliko je sve izglancano“.

Obilazak je nastavio na katu, gdje je snimio spavaće sobe, kupaonicu i podove. Tvrdi da su gosti sve ostavili toliko urednim da domaćinima gotovo nije preostalo ništa za čišćenje.

„Tu nema prašine, nema ništa. Pod milim Bogom ništa se ne treba dirati“, rekao je.

Naglasio je i kako je snimku napravio prije nego što su domaćini krenuli uređivati vilu za sljedeće goste.

„Netko će sad reći da smo mi očistili pa da ja glumatam, ali zašto bih glumio i izmišljao?“, kazao je.

I prošle godine ostavili isti dojam

Ovo nije prvi put da su isti njemački turisti oduševili domaćine. U Kanici su boravili i prošle godine, kada je Kristian također nakon njihova odlaska snimio vilu i pokazao koliko su je urednom ostavili.

Ove godine vratili su se na isto mjesto, proveli ondje 14 dana i, prema riječima iznajmljivača, ponovili istu stvar.

„Nećemo duljiti. Idemo srediti ove stvari što se trebaju srediti i to bi bilo to“, zaključio je Kristian.