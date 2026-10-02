Nijemci o cijenama u Dalmaciji: "Cijene im ugrožavaju turizam. Plaže praznije, lignje 25 eura, palačinka poskupjela s jednog na pet eura"

Njemački portal WELT osvrnuo se na ovogodišnju turističku sezonu u Hrvatskoj, a posebno se pozabavio Dalmacijom i cijenama na potezu od Zadra do Splita te na području Šibenika. Ocjenjuju da su poskupljenja posljednjih godina postala toliko izražena da bi mogla naštetiti hrvatskom turizmu.

„Kuglica sladoleda za 3,50 eura, a Aperol Spritz za 11 eura. Otkako je uveden euro, u Hrvatskoj je postalo jasno kako kratkoročna utrka za profitom ugrožava turizam kao glavni izvor prihoda“, piše WELT.

Iznenadile ih praznije plaže od Zadra do Splita

Njemački novinari tvrde da su tijekom ljeta na dijelovima dalmatinske obale primijetili manje turista nego prethodnih godina.

„Svatko tko je ovog ljeta ponovno posjetio Hrvatsku, primjerice obalu između Zadra i Splita ili otoke, mogao se samo iznenaditi. Plaže su bile neuobičajeno prazne, a na Jadranskoj magistrali gužvi gotovo da i nije bilo“, navode.

Dodaju da se čak i tijekom kolovoza starim gradskim jezgrama Šibenika i Zadra moglo šetati bez uobičajenog probijanja kroz gomile turista.

Razlog, prema njihovoj ocjeni, nije bilo vrijeme. Ljeto opisuju kao gotovo idealno za odmor – more je bilo čisto i ugodno, a vrijeme sunčano bez pretjeranih vrućina.

Problem je, tvrde, nastajao kada bi turisti pogledali cijene smještaja, restorana, pića i sadržaja na plažama.

Lignje 25 eura, Aperol do 11 eura

Kao primjer navode Zadar. Na Kalelargi, piše WELT, kuglica sladoleda koštala je najmanje tri eura, dok je za cijenu od dva eura trebalo tražiti lokale u sporednim ulicama.

Aperol Spritz, ovisno o lokaciji, koštao je između devet i 11 eura, dok su lignje na žaru, jedno od popularnijih jela na dalmatinskoj obali, u običnim konobama dosezale cijenu od oko 25 eura. Prema WELT-u, godinu ranije stajale su oko 20 eura.

Još drastičniji primjer pronašli su u objektu na plaži pokraj kampa u blizini Šibenika.

Tamo je, tvrde, palačinka prije uvođenja eura koštala sedam kuna, odnosno nešto manje od jednog eura. Nakon prelaska na euro cijena je porasla na dva eura, a ovoga ljeta navodno je dosegnula pet eura.

„U dva mjeseca mogu zaraditi koliko prije u četiri“

WELT prenosi i riječi iznajmljivačice iz turističkog mjesta u okolici Šibenika, koja smatra da se odnos prema cijenama promijenio nakon uvođenja eura.

„Mnogi su ovdje nakon uvođenja eura shvatili da novac koji su prije zarađivali u četiri mjeseca sezone mogu zaraditi u dva. Pa su onda pomislili: zašto ne u jednom?“ rekla je.

Njemački portal hrvatski turizam uspoređuje i s Mallorcom. Smatraju da Hrvatska ide prema održivijem turizmu i gostima veće platežne moći te da se cijenama već približila takvom modelu, ali ocjenjuju da kvaliteta infrastrukture, smještaja, hrane i usluge taj rast cijena još ne prati istim tempom.