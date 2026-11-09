Nijemci bi uskoro mogli raditi po 12 sati dnevno: Kancelar želi velika pravila okrenuti naglavačke, sindikati se bune

Leuna, u istočnonjemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt , jedno je od najvećih postrojenja kemijske industrije u Njemačkoj . Ovdje se sada etabliralo više od 100 tvrtki. Relativno novi dodatak je biorafinerija za kemikalije na bazi drva, koju je u Leuni izgradila finska biotehnološka tvrtka UPM. Tvornica trenutno zapošljava radnike.

Veliki portal za zapošljavanje oglašava kemijskog tehničara za puštanje u rad novih postrojenja. Uvjet je spremnost na rad u dvanaest sati u smjenama. Kako je to moguće? Njemački zakon o radnom vremenu propisuje maksimalno osam sati rada po radnom danu. Produljenje na maksimalno deset sati moguće je ako se prekovremeni rad plaća. Nadalje, između smjena mora biti najmanje jedanaest sati odmora.

Dvanaestosatne smjene? Što dopušta trenutni zakon o radnom vremenu, piše DEUTSCHE WELLE.

Poslovna udruženja i konzervativne stranke CDU/CSU već dugo pozivaju na fleksibilnije radno vrijeme. Predsjednik udruge poslodavaca Rainer Dulger ukazuje na Europsku direktivu o radnom vremenu, koja dopušta maksimalno tjedno radno vrijeme od 48 sati. „Dostupna fleksibilnost koristi se gotovo svugdje, osim ovdje“, rekao je Dulger u kolovozu za Njemačku tiskovnu agenciju.

Pogotovo u sektorima sa sezonskim fluktuacijama, poput turizma , projektnog rada ili neredovitih vršnih opterećenja poput ugostiteljstva, tvrtke često smatraju da su postojeći propisi previše nefleksibilni. Željeli bi učinkovitije rasporediti osoblje. „Zakon o radnom vremenu datira iz doba faksova i telefona s rotacijskim biranjem. Ne uzima u obzir prijenosna računala ili radno vrijeme vrtića“, kaže Dulger.

CDU/CSU i SPD se ne slažu oko radnog vremena

Kršćanski demokrati i socijaldemokrati su se u svom koalicijskom sporazumu iz 2025. složili oko reforme Zakona o radnom vremenu. U sporazumu doslovno stoji: "Stoga, u skladu s Europskom direktivom o radnom vremenu, želimo stvoriti mogućnost tjednog, a ne dnevnog maksimalnog radnog vremena - također i posebno u interesu boljeg usklađivanja obitelji i karijere."

Međutim, SPD bi radije ostavio zakon nepromijenjenim, ali je morao prihvatiti želje CDU/CSU-a. Socijaldemokrati ističu da su dulje radno vrijeme već moguće u iznimnim slučajevima. Na primjer, za hitne službe, zdravstveni sektor i sigurnosne službe. Rad do dvanaest sati u kontinuitetu dopušten je i u elektranama, rafinerijama i kemijskoj industriji.

Iznenađenje za kancelara Friedricha Merza

Čini se da čak ni njemački kancelar nije bio svjestan ovog iznimnog propisa do nedavno. Početkom rujna 2026. Friedrich Merz posjetio je rafineriju UPM u Leuni. Bio je "potpuno iznenađen" što postrojenja rade u neprekidnim dvanaestosatnim smjenama, ispričao je na Danu njemačkih poslodavaca u Berlinu u listopadu . To je učinjeno uz suglasnost radničkog vijeća i u skladu s odgovarajućim sporazumom.

Nadzornik smjene govorio je o "super dobrom" modelu radnog vremena koji uključuje tri radna dana tjedno. "Rekao je da imamo puno vremena za svoje obitelji; to je odličan aranžman." To pokazuje da bi bilo dobro općenito ublažiti zakon o radnom vremenu, zaključio je Merz. "Rad više od osam sati nije iskorištavanje; naprotiv, to može biti dobra prilika za tvrtke, a i za ljude u tim tvrtkama, da fleksibilnije koriste svoje radno vrijeme", rekao je kancelar i predsjednik CDU-a na Danu poslodavaca, dodajući: "Trebali bismo to učiniti."

SPD povezuje dulje radno vrijeme s jasnim uvjetima

Međutim, otpor dolazi od SPD-a i sindikata . Potonji odbijaju bilo kakvu promjenu Zakona o radnom vremenu. Sindikat ver.di tvrdi da bi znatno dulji radni dani imali negativne posljedice za zdravlje zaposlenika i nepovoljan položaj za osobe s obiteljskim i skrbničkim obvezama. Zaposlenici u određenim sektorima također bi mogli biti prisiljeni prihvatiti dulje smjene protiv svoje volje, piše DEUTSCHE WELLE.

U skladu s koalicijskim sporazumom, Savezno ministarstvo rada i socijalnih poslova, na čijem je čelu tada bila Bärbel Bas , izradilo je početni prijedlog reforme u lipnju 2026. Međutim, ovaj prijedlog uključivao je dodatne uvjete: prelazak na tjedno radno vrijeme bio bi moguć samo ako bi se poslodavci i sindikati dogovorili o uvjetima rada u kolektivnom ugovoru. Nadalje, to bi bilo dopušteno samo ako bi se utvrdili i propisi o zdravlju i sigurnosti na radu te ako bi se radno vrijeme elektronički bilježilo.

Spor oko kolektivnih ugovora i zaštite zaposlenika

Annika Klose, glasnogovornica parlamentarne grupe SPD za rad i socijalnu politiku, objasnila je temeljnu ideju. Fleksibilnost, rekla je, "nije jednosmjerna ulica". Koalicijski sporazum izričito je imao za cilj usklađivanje obitelji i karijere. "To znači da je ponekad moguće odvesti dijete na nogometni trening poslijepodne, a zatim nastaviti raditi - ali ne da mi šef protiv moje volje kaže: 'Sutra radiš smjenu od 9 do 22 sata.'"

CDU/CSU odmah su odbacili nacrt kao neprihvatljiv. Poslodavci su također bili bijesni. "Ovaj nacrt mora se povući i potpuno revidirati", zatražio je predsjednik udruge poslodavaca Rainer Dulger u izjavi. Rekao je da odiše nepovjerenjem. Njemačka konfederacija obrtnika govorila je o "kršenju obveza preuzetih koalicijskim sporazumom". Od tada je reforma na čekanju.

Zašto je reforma zaustavljena unutar vladajuće koalicije

Kancelar Friedrich Merz obećao je napredak na konferenciji povodom Dana poslodavaca. "Ovo je doista odavno trebalo biti postignuto. Vjerujem da to možemo relativno brzo provesti, da možemo stvoriti fleksibilnost na tržištu rada."

Dijeli li novi savezni ministar rada SPD-a, Alexander Schweitzer, ovo mišljenje, tek ćemo vidjeti. Početkom listopada njegova je stranka objavila dokument o reformi radnog vremena koji je ravno objavi rata. "Samoodređenje umjesto deregulacije" naslov je dokumenta od sedam stranica, koji su potpisali radna skupina SPD-a za rad, organizacija mladih Jusos, radna skupina "60plus" i ženski dio SPD-a.

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