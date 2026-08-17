Nijemac koji 18 godina dolazi na Brač puknuo zbog cijena: "Ćevapi 25 eura? Dosta je"

Njemački turist Christoph iz Frankfurta već 18 godina redovito dolazi na Brač, gdje je u međuvremenu kupio i kuću te se, kako kaže, povezao s lokalnom zajednicom. No promjene koje posljednjih godina primjećuje u hrvatskom turizmu toliko su ga razočarale da je odlučio javno progovoriti.

"Nekada je sezona bila dio života, danas je postala cijeli život"

Christoph se prisjeća Hrvatske kao gostoljubive zemlje u kojoj su domaćini, čak i usred sezone, pronalazili vrijeme za kavu, razgovor, zajedničku večeru i druženje. Danas, smatra, želja za zaradom i sve veća komercijalizacija polako mijenjaju ono zbog čega su se brojni strani gosti godinama vraćali na Jadran, piše Radio Sarajevo.

Ćevapi 25, a odrezak 35 eura

Posebno ga šokiraju cijene u restoranima. Navodi da se jednostavna porcija ćevapa ili pljeskavice na Braču naplaćuje 20 do 25 eura, dok odrezak može stajati oko 35 eura. Uspoređujući te iznose s Frankfurtom, jednim od skupljih njemačkih gradova, kaže da više ne razumije takvu ekonomsku logiku.

Njegova ključna poruka je da problem nije u tome što dugogodišnji gosti nemaju novca. Mogu si priuštiti takve cijene, ali ih više ne žele plaćati jer imaju osjećaj da za svoj novac ne dobivaju odgovarajuću vrijednost. Christoph zato upozorava da bi kratkoročna zarada mogla Hrvatskoj donijeti dugoročnu štetu i otjerati upravo goste koji joj se godinama vraćaju.