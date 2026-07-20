Nije vraćen samo grb HOS-a! Obnovljen cijeli mural na Škurinjama, uključili se Armada i branitelji

Nakon što je Grad Rijeka prije nekoliko dana uklonio dio murala na Škurinjama na kojem se nalazio grb HOS-a, cijeli slučaj izazvao je brojne političke reakcije i podijelio javnost. Dok su jedni pozdravili potez Grada pozivajući se na komunalne propise te isticali da taj grb nije “dobrodošao u Rijeci”, drugi su upozoravali da se uklanja obilježje postrojbe koja je sudjelovala u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata te tražili da se mural vrati u prvobitno stanje, piše Fiuman.

Rasprava se pritom nije zadržala samo na grbu HOS-a. Brojni građani i braniteljske udruge upozoravali su kako je riječ o znatno većem memorijalnom muralu posvećenom hrvatskim braniteljima i ratnim postrojbama, a ne isključivo o jednom simbolu.

Kako doznaje Fiuman, mural je ove nedjelje u potpunosti obnovljen. Prema informacijama kojima raspolaže Fiuman, iza obnove stoji Armada, a u radovima su sudjelovali i hrvatski branitelji. Nije obnovljen samo dio s grbom HOS-a koji je prije nekoliko dana uklonjen.

Iskorištena je prilika da se obnovi gotovo cijeli mural te su osvježeni i prošireni njegovi ostali dijelovi. Tako su obnovljeni motivi posvećeni Vukovaru i Kninu, kao i dijelovi koji odaju počast 111. i 128. brigadi Hrvatske vojske, uz dodatne ilustracije kojima je cijela kompozicija proširena.

“Obnavlja se baš cijeli mural koji je dogovoren 2012. ili 2013. godine. Postoje određene dezinformacije da grb HOS-a tada nije napravljen, ali imamo fotografije s proslave dovršetka cijelog murala iz 2013. godine na kojima se vidi da je tada tamo i bio mural HOS-a. On je od tada čak tri puta uklanjan i obnavljan, a slično je bilo iz s muralom ZNG“, rekla je za Fiuman Vedrana Spadoni