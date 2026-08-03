Nije uvijek riječ o boli u prsima: Ovo može biti prvi znak srčanog udara

Kada je osjetila mučninu, počela povraćati i osjetila blagi pritisak u prsima, Chantrise Holliman, edukatorica o zdravlju srca iz američke savezne države Georgije, pomislila je da se otrovala hranom. No pokazalo se da je doživjela srčani udar.

Njezina priča, koju je podijelila u emisiji Today, upozorava na činjenicu da simptomi srčanog udara ne moraju uvijek izgledati onako kako ih većina ljudi zamišlja.

Mučnina može biti jedan od znakova

Iako se srčani udar najčešće povezuje s jakom boli u prsima, kardiolog dr. Sean Heffron iz medicinskog centra NYU Langone Health ističe da mučnina i povraćanje također mogu biti simptomi, osobito kod žena.

"To obično ovisi o tome koja je krvna žila u srcu zahvaćena", rekao je Heffron za HuffPost.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), žene tijekom srčanog udara mogu osjetiti i bol u čeljusti ili vratu, tupu nelagodu u prsima, bol u gornjem dijelu trbuha ili leđima te izrazit umor.

Kod žena simptomi često izgledaju drukčije

Srčani udar kod žena nerijetko se manifestira drukčije nego kod muškaraca, zbog čega ga pacijentice, ali ponekad i liječnici, ne prepoznaju na vrijeme.

Kardiologinja dr. Tara Narula za emisiju Today istaknula je kako je važno govoriti o tim razlikama.

"Važno je da se ovakve priče čuju jer mnoge žene očekuju filmski scenarij – da će se uhvatiti za prsa i srušiti. U stvarnosti simptomi mogu biti mnogo suptilniji", rekla je.

Kada mučnina može biti razlog za zabrinutost?

Heffron naglašava da je mučnina rijetko jedini simptom srčanog udara.

"Srčani udar nije najčešći uzrok mučnine. Trovanje hranom, želučana viroza ili bolest putovanja mnogo su vjerojatniji uzroci", pojašnjava.

Zbog toga sama mučnina nije razlog za paniku. Međutim, ako je prate bol ili pritisak u prsima, znojenje, lupanje srca, vrtoglavica ili drugi neuobičajeni simptomi, potrebno je što prije potražiti liječničku pomoć.

To je posebno važno za osobe koje imaju povišen krvni tlak, visok kolesterol, dijabetes ili druge čimbenike rizika za bolesti srca.

"Povremeno se dogodi da je mučnina jedini simptom, ali to je više iznimka nego pravilo", kaže Heffron.

Kako sačuvati zdravlje srca?

Za očuvanje zdravlja srca stručnjaci preporučuju pridržavanje smjernica programa Life's Essential 8 Američkog kardiološkog društva. One uključuju uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem i cjelovitim namirnicama, redovitu tjelesnu aktivnost, održavanje zdravih vrijednosti kolesterola, krvnog tlaka i šećera u krvi, kvalitetan san te izbjegavanje pušenja.

"Za postizanje optimalnog zdravlja srca zaista se treba usredotočiti na ovih osam elemenata", ističe Heffron.

Njegova glavna poruka jest da simptome ne treba ignorirati, čak ni kada se na prvi pogled ne čine ozbiljnima.

"Ne želim plašiti ljude da je svaka mučnina srčani udar, jer to sigurno nije slučaj. Ali bol u prsima definitivno nije jedini simptom", poručio je.

Dodaje da se liječniku treba javiti svaki put kada se osoba osjeća loše i zabrinuta je zbog svojih simptoma, osobito ako već ima čimbenike rizika za bolesti srca. "Ne treba oklijevati ako postoji i najmanja sumnja", zaključio je.