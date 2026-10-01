Nije to bio fijasko, bila je sramota. Uozbiljite se

Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita u četvrtak je trebala imati samo jednu temu, i to vrlo ozbiljnu: noćne klubove u centru Splita i posljedice koje njihov rad, zajedno s noćnim životom u gradskoj jezgri, ostavlja na ljude koji tamo još uvijek žive. Pred vijećnike su stigli ljudi koji taj problem ne poznaju iz političkih materijala, Facebook statusa ili priopćenja, nego iz vlastitih kreveta, stubišta i ulica, i upravo je zato bilo za očekivati da će barem toga dana oni biti u središtu rasprave.

Župnik Gospe od Zdravlja fra Kristian Stipanović upozorio je na prekomjernu buku tijekom cijele noći, narušavanje javnog reda i onečišćenje prostora crkve i samostana, uz poruku da je sadašnje stanje teško održivo i za stanovnike i za župnu i samostansku zajednicu. Stanarka Sinjske ulice Anka Martinović pitala je vijećnike kada je netko od njih posljednji put proveo noć u centru grada i ima li itko od njih noćni klub u vlastitoj stambenoj zgradi, pritom opisujući ponašanje dijela turista koje, prema njezinu iskustvu, u vlastitim državama ne bi bilo tolerirano. Iz povijesne jezgre čula su se i svjedočanstva o pijanim ljudima koji bude stanare, ometanju molitve, nehigijeni, mraku i ljudima koji su se iz centra već odselili.

Daleko od teme

Dakle, problema nije nedostajalo. Nedostajalo je nečeg drugog – ozbiljne, smirene i usmjerene rasprave o tome kako ih riješiti. Nervoza je očita na obje strane: jedni nižu izborne poraze, dok druge istodobno sustiže niz neugodnih priča koje se vežu uz "čovjeka od povjerenja".

Još prije nego što je sjednica pošteno krenula, rasprava se počela udaljavati od teme. Gradonačelnik Tomislav Šuta javno je prozvao nezavisnog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića, govoreći o njegovu radnom statusu i primanjima te pozivajući na provjeru njegova porijekla imovine. Ivošević je tijekom pauze izašao pred novinare i odgovorio da živi od ušteđevine, da nema stan, automobil ni zlato te da zbog takvih javnih prozivki ispada kriminalac.

Tu je priča možda mogla stati, ali nije. Šuta je kasnije pred novinarima otišao korak dalje i ustvrdio da Ivošević u pojedinim ugostiteljskim objektima ne plaća ono što popije ili pojede, pri čemu je spomenuo čak i Coca-Colu. Riječ je, važno je naglasiti, o gradonačelnikovim tvrdnjama koje tom prilikom nisu bile neovisno potvrđene. Ivošević mu je zatim prišao pred novinarima, pozvao ga da se odrekne saborskog imuniteta i najavio tužbu za klevetu. I tako smo, na sjednici koja je sazvana zbog buke, noćnih klubova i života stanovnika povijesne jezgre, vrlo brzo stigli do Coca-Cole, ručkova, ušteđevine, imovine, Zavoda za zapošljavanje, saborskog imuniteta i moguće tužbe, dok su stanari koji su toga dana došli u Banovinu zbog sasvim drugih problema i dalje čekali da se netko ozbiljno vrati na ono zbog čega su ondje.

U tome je možda i najveći problem cijelog dana. Dok su gosti sjednice govorili o vrlo konkretnim stvarima, politički dio rasprave sve se više pretvarao u međusobni obračun. Ljudi iz centra nisu u Banovinu došli zbog Šute, nisu došli ni zbog Ivoševića, nisu došli zbog Centra, HDZ-a, HGS-a ni bilo koje druge političke opcije. Došli su jer tamo žive, jer ne mogu spavati, jer svakog ljeta gledaju iste prizore i jer se godinama govori o održivom turizmu, kvaliteti života, redu u povijesnoj jezgri i zaštiti stanovnika, dok se problemi iz sezone u sezonu vraćaju.

Zato je bilo posebno važno da ih se toga dana sasluša ne samo formalno, nego stvarno, ali kako je vrijeme prolazilo, atmosfera je postajala sve napetija. Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić više je puta upozoravao Ivoševića zbog načina komunikacije, govoreći da smatra kako je prešao granicu prihvatljivog ponašanja, a na kraju ga je odlučio udaljiti sa sjednice. Ivošević je poslije iznio potpuno drukčiju interpretaciju događaja, tvrdeći da je udaljen nakon što je zatražio povredu Poslovnika te najavio da će tražiti službeno očitovanje nadležnih gradskih službi o postupanju predsjednika Vijeća.

Što očekivati od splitskog GV-a?

Nakon njegova udaljavanja dio oporbenih vijećnika napustio je vijećnicu, kvoruma više nije bilo, a sjednica je prekinuta. I upravo je to možda najvažnija činjenica cijelog dana, puno važnija od toga tko je prvi počeo, tko je koga provocirao, tko je prešao granicu, je li neka opomena bila opravdana, je li netko trebao šutjeti ili izaći i je li netko zloupotrijebio Poslovnik.

O svemu tome političari će se vjerojatno još dugo prepirati, ali činjenica ostaje da je sjednica sazvana zbog problema stanovnika centra Splita završila bez konačnog raspleta jer više nije bilo kvoruma, i to nakon sati u kojima su građani javno govorili o problemima koji ih prate godinama.

To je ono što ostaje nakon svega.

Ne Coca-Cola, ne nečija ušteđevina, ne pitanje tko će koga tužiti, nego činjenica da su ljudi iz centra još jednom došli pred gradske vijećnike i govorili o buci, neredu, pijanim gostima, nehigijeni, iseljavanju i sve težem životu u vlastitim domovima, a politička rasprava završila je prije nego što je proizvela konačan zaključak. Možda su zato najupečatljivije poruke toga dana stigle upravo od ljudi koji nisu sudjelovali u političkom nadmetanju, od stanara, predstavnika vjerskih zajednica, ljudi koji čiste grad i svih onih koji u centru žive svakog dana, a ne samo kada se ondje održava konferencija za novinare. Njihove izjave nisu bile posebno komplicirane: žele moći spavati, žele red, žele čiste ulice, žele da im ulazi i fasade ne budu javni zahodi i žele da Split bude turistički grad, ali istodobno i grad u kojemu njegovi stanovnici još uvijek mogu normalno živjeti.

To nije naročito radikalan zahtjev, ali je današnja sjednica pokazala koliko je teško jednu ozbiljnu komunalnu i društvenu temu zadržati izvan političkog sukoba. Gradonačelnik i vijećnici mogu se politički sukobljavati, to je njihov posao i sastavni dio demokracije, ali postoji trenutak kada je opravdano očekivati da se politički obračun barem nakratko ostavi po strani. Tematska sjednica na koju dolaze stanovnici grada kako bi govorili o problemima koji neposredno utječu na njihov život trebala bi biti upravo takav trenutak.

Ovoga puta taj trenutak nije iskorišten.

Zato će se rasprava o noćnom životu, klubovima, buci i opstanku stanovništva u staroj gradskoj jezgri morati nastaviti, samo bi sljedeći put bilo korisno da glavna tema ostanu ljudi zbog kojih je sjednica sazvana. Jer nakon svega što se danas moglo čuti u Banovini, jedna stvar najmanje je sporna: stanari centra svoj problem nisu izmislili. O njemu su došli govoriti pred gradske vijećnike, a iz Banovine su otišli bez konačnog odgovora kako će ga Grad riješiti. I zato ono što se danas dogodilo teško je nazvati samo političkim fijaskom.

Bila je to sramota. Od početka do kraja.