"Nije tiha naša kala" vraća se na Bol: Klape, splitski rock i novi festival alternativne glazbe

Još je tjedan dana ostalo do početka ovogodišnje manifestacije Dani gradskog kotara Bol – „Nije tiha naša kala“, koja će i ove godine okupiti ljubitelje klapske pjesme, rocka i alternativne glazbene scene.

Organizatori najavljuju bogat dvodnevni program te pozivaju Splićane da podrže lokalne izvođače i uživaju u spoju tradicionalnog a cappella pjevanja i autorskog splitskog rocka.

Osam klapa i večer rocka

U klapskom dijelu programa nastupit će Josip Hatze, Čuvite, Stobreč, Mirabela CZK, Gabine, Senjkinje, Drniš i vokalni ansambl Terca.

Publiku očekuju i dva autorska rock sastava, Videokяug i Peacefool Snyte, dok će prvi dan manifestacije završiti zabavnim programom uz posebnog gosta Roka Sedlara.

Drugi dan otvorit će cover sastav After Fire, koji će izvesti poznate rock hitove na kojima su odrasle generacije.

Pokreću i „Days of Pain“

Ovogodišnje izdanje donosi i novost. Organizatori su drugi dan manifestacije, posvećen rock glazbi, odlučili razviti u festival alternativne glazbe nazvan „Days of Pain“.

Plan je da već sljedeće godine taj dio programa traje dva dana, dok bi klapska smotra i dalje ostala tradicionalni početak obilježavanja Dana gradskog kotara Bol.

Organizatori Ante Parlov iz klape Stobreč i Joško Bulić iz Split Alternative Scene – SAS-a zahvalili su Gradskom kotaru Bol, predsjednici Žasmini Pankova Pokrovac, članovima organizacijskog odbora Snježani Šago, Vanji Vialli i Juri Maduniću te svim sponzorima, pokroviteljima i partnerima manifestacije.

Posebno su zahvalili i Ivici Biliću, kojeg navode kao prošlogodišnjeg idejnog inicijatora drugog dana manifestacije.

„Dođite u što većem broju i podržite lokalnu klapsku te alternativnu scenu“, poručili su organizatori.